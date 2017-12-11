11 Aralık 2017 Pazartesi

Büyükşehir seriyi bozmadı!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, mağlubiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Turuncu-Yeşilliler deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 11:42
Büyükşehir seriyi bozmadı!

  Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 11.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Hatay Antakya Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk setini 25-18 önde tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-17 üstün tamamlayarak, 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü seti Malatya Büyükşehir Belediyespor, 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-1’e getirdi. Rakiine dördüncü sette25-19 mağlup olan Malatya temsilcisi, müsabakayı 3-1 mağlup tamamladı. Ligde son galibiyetini evinde Palandöken Belediye’yi 3-1 mağlup ederek alan Turuncu-Yeşilliler,6 haftadır kazanamıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediyespor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017