Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 11.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Hatay Antakya Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk setini 25-18 önde tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-17 üstün tamamlayarak, 2-0 üstünlük sağladı. Üçüncü seti Malatya Büyükşehir Belediyespor, 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-1’e getirdi. Rakiine dördüncü sette25-19 mağlup olan Malatya temsilcisi, müsabakayı 3-1 mağlup tamamladı. Ligde son galibiyetini evinde Palandöken Belediye’yi 3-1 mağlup ederek alan Turuncu-Yeşilliler,6 haftadır kazanamıyor.
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