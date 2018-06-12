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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı 13 Haziran Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı 13 Haziran Çarşamba günü (yarın) gerçekleştirilecek.

12 Haziran 2018 Salı 10:55
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak olan meclis toplantı gündeminde; dükkân ile arsa takası, Güneş Enerji Santrali (GES) için imar değişikliği, muhtelif kadrolara yapılan atamaların Meclis bilgisine sunulması, 112 sağlık istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bina tahsisi, kat karşılığında arsa satışı, sosyal görevlere gidecek toplu ulaşım araçları ücret tarifesinde değişiklik yapılması gibi konular ile imar konuları yer alıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ
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