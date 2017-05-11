11 Mayıs 2017 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında yapıldı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 11:41
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ TOPLANDI

  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Meclis üyelerinin Berat Kandili’ni kutladı. Başkan Çakır, “Berat Kandili’nin birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde bulunan imar ağırlıklı bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelenirken, bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Mayıs Ayı toplantısının II. Oturumunu 16 Mayıs Salı günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.




ÖMER ALİ DELİBAŞ
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