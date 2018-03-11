BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, saat 14.00’de yapılacak olan toplantı gündeminde imar ağırlıklı maddeler bulunuyor.

Gündem maddeleri arasında ayrıca, parsel satış teklifi, ilçe köy ve mahalle ulaşım yetkisinin belirli bir süreliğine MOTAŞ’a devredilmesi, yol ağının belirlenmesi, Çarmuzu Mahallesinde kurulan GES projesi işletme hakkının MOTAŞ’a devredilmesi, Büyükşehire ait parselin belli bir süreliğine MASKİ’ye devredilmesi, boş bulunan kadrolara atama yapılması, ilçe belediyeleri mezbahanelerinde kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait malzemelerin ilçe belediyelerine devredilmesi, Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletme hakkının MOTAŞ’a devredilmesi gibi maddeler yer alıyor.