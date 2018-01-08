Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak olan toplantı gündemi içerisinde, J plaka taşıma yönetmeliğinin revize edilmesi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi, meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretlerinin belirlenmesi, sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek ücretin belirlenmesi, idari teşkilat şemasının güncellenmesi, Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi, yeni yapılan taksi evlerinin kira ücretinin belirlenmesi, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu isminin parka verilmesi gibi maddelerin yanı sıra çok sayıda imar maddelerinin bulunduğu da açıklandı.

HABER MERKEZİ