08 Ocak 2018 Pazartesi

Büyükşehir Meclisi 10 Ocak’ta toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısı olan Ocak Ayı Toplantısı’nı 10 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleştireceğini bildirdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:57
Büyükşehir Meclisi 10 Ocak’ta toplanıyor

  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’te yapılacak olan toplantı gündemi içerisinde, J plaka taşıma yönetmeliğinin revize edilmesi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi, meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, meclisin tatil yapacağı ayın belirlenmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur ücretlerinin belirlenmesi, sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek ücretin belirlenmesi, idari teşkilat şemasının güncellenmesi, Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi, yeni yapılan taksi evlerinin kira ücretinin belirlenmesi, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu isminin parka verilmesi gibi maddelerin yanı sıra çok sayıda imar maddelerinin bulunduğu da açıklandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi

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