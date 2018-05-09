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Büyükşehir Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. 

Büyükşehir Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21
Büyükşehir Mayıs ayı meclis toplantısını yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Gündem ilanından sonra intikal eden konuların meclis gündemine eklenmesinin ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri içerisinde bulunan, Yeşilyurt sınırları içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir parselin sosyal tesis yapılmak üzere Yeşilyurt Belediyesi’ne devri kararlaştırılırken, Karakaş Konağı, ortak hizmet karşılığı bir derneğe 5 yıllığına devredildi. Toplantıda ayrıca, S,T,M,J,H plakalı araçlara ait işletme izin belgesi ve işlem ücretleri, iç sular ulaşım işlem, ruhsat ve tur ücretlerinin belirlenmesi, işletme izin belgelerinin geçerlilik süreleri ve yenileme tarihlerinin belirlenmesi maddelerinin revize edilmesi, zemin tahrip bedelleri ile AYKOME üyesi kurumlar için zemin tahrip 2018 yılı bedellerinin belirlenmesi, toplu taşıma araçları seyahat kartları uygulama yönetmeliğinin revize edilmesi, ticari plakalı servis taşımacılığına ait yönetmelik maddelerinin revize edilmesi maddeleri komisyon kararları doğrultusunda kabul edildi. 

2017 yılı Mali Yılı Kesin Hesabı 
Mayıs ayı meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı da görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı 487.8 milyon lira olarak gerçekleşti. 
Üye seçimi 
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden meclis üyeleri ile yerine gelen meclis üyeleri hakkında meclise bilgi verilirken, istifa eden meclis üyelerinin görev yaptığı komisyonlarda boşalan üyeliklere de seçimler yapıldı. Ramazan Acar, Nevzat Aslan ve Hilal Acı’nın meclis üyeliklerinden istifa ettikleri, yerlerine ise Şahin Doğan, Abdurrahman Kızıl ve Ramazan Yakıcı’nın geldiği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde boşalan komisyon üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon üyeliğine Rüstem Çatı, Hukuk ve İhtisas Komisyon üyeliğine Ramazan Yakıcı, Meclis Katipliği üyeliğine Şahin Doğan, Tarihi Kentler Birliği yedek üyeliğine ise Mehmet Polat seçildi. Meclis toplantısında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a borçlanma yetkisi de verildi. 
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
Büyükşehir Belediye Meclisi, gündem maddeleri içerisinde yer alan kadro ihdası hakkındaki teklifi de görüştü. Yapılan teklif doğrultusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı. 
Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının II. Birleşimini 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de yapmayı kararlaştırdı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaBüyükşehir BelediyesiMeclis ToplantısıMayıs Ayı
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