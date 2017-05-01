ilçe belediye başkanlarının kendilerine küçük sözler verdiğini ve aslında en büyük işin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a düştüğünü kaydetti. Arslan, “Malatya’da bazı şeylerin ilerlemesi Başkan Ahmet Çakır’ın bir sözüne bakıyor” dedi.

Çağın hastalığı olan ne yazık ki bir türlü farkında olunamayan çölyak ve çölyak hastaları, derneklerinin kuruluşunun birinci yılı olması nedeniyle Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nde düzenlenen bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler. Gluntensiz ürünlerle verilen yemekte konuşan Malatya Çölyaklılar Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, derneklerinin kuruluşunun birinci yılı olduğunu dile getirerek, bu nedenle de Malatya’daki çölyak hastalarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

SOSYAL İŞLER DAİRESİ BİR ADIM ATTI

Çölyak hastalarıyla bir araya gelip yiyeceklerini paylaşmak istediklerini ifade eden Başkan Karslıoğlu, “Derneğimizin kuruluşunun birinci yılı. Bu nedenle hem çölyak hastalarıyla bir kahvaltı programı düzenledik hem de çölyaklılarla bir araya gelip bir sohbet havası içerisinde yiyeceklerimizi paylaşalım dedik. Buraya getirdiğimiz bütün yiyecekler glutensiz. Mayıs ayı içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bize yardım paketi verecek. Çok güzel bir adım attılar” şeklinde konuştu.

NORMAL YAŞANTIMDA ZORLUK ÇEKİYORUM

Programda çölyaklı çocukların olması da dikkatlerden kaçmadı. 16 yaşındaki İlayda Fahriye Doğan, hastalığı nedeniyle yaşadığı zorlukları dile getirdi. Doğan, “16 yaşındayım. Çölyak hastasıyım. Ben 3 yıl önce grip oldum düşüncesiyle hastaneye gittim. Test yaptılar; testlerin sonucunda çölyak hastası olduğum ortaya çıktı. Normal yaşantımda zorluk çekiyorum. Mesela arkadaşlarımla bir yere gittiğimde yemek sıkıntısı çekiyorum. Arkadaşlarım istediklerini yiyorlar ancak ben yiyemiyorum. Bu çok zor oluyor. Ben AVM’de, marketlerde de glutensiz ürünlerin satılmasını istiyorum. Arkadaşlarımla gezdiğim zaman onların yedikleri ürünler gibi ben de glutensiz ürünler alıp yemek istiyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA GELEN BİR HASTALIK

Çölyak hastası olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Hatice Arslan ise, çölyak hastası olmanın sıkıntılarından bahsetti. 8 yıldan bu yana çölyak hastası olduğunu kaydeden Arslan, “Çocukluğumdan bu yana gelen bir hastalık. Bağırsak kanserine kadar şüphelenildi. Çölyak testi Malatya’da yoktu. 2 bebeğimi kaybedince Ankara’ya gittik. Oradaki doktorların ilk teşhisi çölyak hastalığı oldu. Ve çölyak çocuk kayıplarına, bağırsak kanserine, gırtlak kanserine, mide problemlerine sebep oluyor dediler. Tahliller üzerine benim çölyaklı olduğum, çocukluktan bu yana olan rahatsızlıklarımın bundan olduğu ortaya çıktı. Ve Ankara’da tedavi altına alındım. Bu hastalıkla ilgili Malatya’da ilk defa dernek kuruldu. Ben de bir numaralı destekçisiyim” söylemlerinde bulundu.

ÜRÜNLERİMİZ YOK VE ÇOK PAHALI

Devletin verdiği 108 TL’lik destekle sadece un alabildiklerini ifade eden Arslan, “Çok eksiklik var Malatya’da. Ekmeğimizi bile Ankara’dan istetiyoruz. Ankara’dan gelene kadar birkaç gün geçiyor ve buzdolabında taş çatlasa 3 gün ömrü var. 3 gün sonra ekmek küfleniyor ve yiyemiyoruz. Glutensiz ürünlerimizi hiç alamıyoruz. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Malatya’da hem glutensiz ürünlerimiz yok hem de çok pahalı. Bir ekmeğimiz 32 TL ve devlet sadece bize 108 TL bir bütçe, hatta çocuklara daha az 70 TL gibi bir destek veriyor. Bu destekle de sadece unumuzu alabiliyoruz. Hiçbir olanak yok. Bizimle muhatap olacak kimse de yok. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Başkan olsun, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olsun bizlere küçük sözler verse de aslında en büyük iş Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da. Başkan Ahmet Çakır’ın bir sözüne bakıyor, Malatya’da bazı şeylerin ilerlemesi. Glutensiz ekmek yapacak olan bir fırının Malatya’da açılması Başkan Ahmet Çakır’ın bir sözüne bakıyor” diye konuştu.

HER ZAMAN EKMEK ALAMIYORUM

İyi beslenemediklerini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

“Araştırma Hastanesi’nde çölyak hastaları özürlü raporu alabiliyorlar. Çünkü özürlü gurubuna giriyorlar ve geçimlerini kazanamayacak kadar rahatsızlıkları var. Bütün kemik fonksiyonları zayıf. Kan değerleri düşük. Psikolojik sıkıntıları oldukça fazla. Mesela kızımız geçenler de okulda yemeğine su döküldüğü için yemeğini kaybetti. Yemek yiyemediği için o gün tamamen ağlama krizine girmiş. Çünkü insanı bayağı etkiliyor. İyi beslenemiyoruz. Bütün kan değerlerimiz negatif. Beslenebilmemiz için glutensiz ürünlere ihtiyacımız var. Olsa da çok pahalı alamıyoruz. Ailede zorluk çekiyoruz. Mesela en basiti bir toplantıya gideceğiz, ekmeğim yok. Ekmek olsa hani bir peynir koyacağız ve onu tüketeceğiz. Ben sadece özel günlerde ekmek alıyorum, sürekli ekmek alamıyorum. Çünkü pahalı ve buna bütçe ayırmam gerekiyor. Başka sıkıntılarım var, çocuklarım var ve ben bütçe ayıramıyorum. Ben kendi nefsim için o bütçeyi ayıramam. Ben 108 TL destek alıyorum. Bunu da bazen her ay alamıyoruz. 4-5 ay bu desteği alamayanlar var. Yatırılmıyor ve bunu da ifade etmiyorlar. Ben yeri geliyor bu 108 TL’yi çocuklarıma harcıyorum.”

AÇIK VE ÖZ SÖZ; BESLENEMİYORUM

Asgari ücret alan ve çocukları çölyaklı olan hastalar olduğuna da dikkat çeken Arslan, “Çok şükür aç değilim, açıkta değilim ama çok eksiğim. Yaz geldi, gidip köyde çalışmak zorundayım ama benim bütün kemik fonksiyonlarım buna elverişli değil. Ayrıca beslenmem de yeterli değil. Açık ve öz söz, beslenemiyorum; beslenemiyoruz. Ben 32 yaşındayım, hiçbir şey yemeyeyim ama çocuklara çok üzülüyorum. Ufacık bir destekle her şey değişebilir. Grubumuzda asgari ücretli olan insanlarımız var ve 2 çocuğu da çölyaklı. O çocuklara nasıl bakacaklar? Bir paket makarna 16-17 TL. Bir paket un 10 TL ki, bir paket unla 2 öğün sabah kahvaltısı için ekmek pişirebilirsiniz. Destek istiyoruz, anlayış istiyoruz, yardım istiyoruz. Özellikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan destek istiyoruz. Her şey onun bir özüne bakıyor. Çünkü Ahmet Çakır Başkanının bunu üst makamlara bildirmesi lazım. Malatya çok mağdur. 700 çölyak hastası ne demek?” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL