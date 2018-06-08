Büyükşehir'in iftarları Doğanyol ve Pütürge'de devam etti

Doğanyol ilçe merkezinde kurulan birlik, beraberlik ve kardeşlik iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Doğanyol AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Doşar ile vatandaşlar katıldı.

İftar programı sırasında kısa birer selamlama konuşması yapan Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Belediye Başkanı Recep Gülbey ile İlçe Başkanı Ahmet Doşar, iftar programından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Bu tür organizasyonların insanları bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını artırdığını belirten konuşmacılar, iftar programının bundan sonra geleneksel hale getirilmesini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanyol ilçesinde başta alt yapı olmak üzere kütüphane, park düzenlemesi, Kültür Merkezi, cadde ve sokak düzenlemeleri ile yol ve asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

"RABBİM BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN"

İlçede sürdürülen fiziki yatırımların yanı sıra ilçe halkıyla bir araya gelmek, birlik ve beraberliği artırmak amacıyla ilçe iftarları düzenlediklerini belirten Başkan Polat, “Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. İftar sofraları, iftar çadırları genellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak düzenlenmişti. Halen de ihtiyaç sahiplerine iftar çadırlarımız devam ediyor. Ama daha sonraki süreçte biz mahalle ve ilçedeki kardeşlerimizle birlik, beraberlik ve kardeşlik iftarları gerçekleştirelim dedik ve bu iftarları tertip ettik. Bunların geleneksel hale gelmesi lazım” şeklinde konuştu.

Pütürge’de düzenlenen iftar programına ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

İftar programı sırasında birer selamlama konuşması yapan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, düzenlenen iftar programından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik iftarına büyük teveccüh gösteren Pütürgelilere teşekkür etti. Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisinde bulunan Polat, “Rabbimize hamd olsun ki bu millete hizmet etmeyi bize nasip etmiş. Bu millete hizmet etmek için biz yorulmak nedir, mesai mefhumu nedir bilmeyiz. 7/24 bu millete hizmet ederiz. Pütürge’de ilçe merkezinin bütün altyapısını yeniledik. Üstyapıyla ilgili olarak da asfaltlamanın ardından yol, kaldırım, ışıklandırmasıyla Pütürge’ye yakışacak örnek bir cadde yapacağız” diye konuştu.

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