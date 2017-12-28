Malatya, su konusunda ciddi sıkıntı yaşayan bir il olarak anılıyor. Özellikle 2017 yılı kent için kurak ve sancılı bir yıl oldu. Bundan sonraki süreçte ise, yağışların olmamasına istinaden aynı sıkıntıların yaşanacağı tahmin ediliyor. Su konusunda yaşanan bir diğer sıkıntı ise yüksek ücretler…

Bu anlamda Malatya geçmişten bugüne suya ödeme yaparken farklı rakamlarla karşılaştı. Özellikle “Büyükşehir” statüsünden sonra ise rakamların yükseldiği görüldü.

2012 YILINDA…

TÜİK verilerine göre, 2012’de Malatya’da dağıtılan su miktarı -“M3/Yıl” hesabından- 34 milyon 357 bin 59 metreküp oldu. Aynı yıl dağıtılan suyun abone sayısı 219 bin 989 şeklinde gerçekleşti. Yine aynı yıl KDV hariç suya ödenen para, yani su geliri 53 milyon 611 bin 258 TL oldu.

SU MİKTARI DÜŞTÜ

2014 yılında ise Malatya’da dağıtılan su miktarı 22 milyon 685 bin 787 metreküp oldu. Aynı yıl dağıtılan suyun abone sayısı 244 bin 924 şeklinde gerçekleşti. Yine aynı yıl KDV hariç suya ödenen para-su geliri 58 milyon 356 bin 613 TL oldu. Yani 2014’te dağıtılan su miktarı düştü, ancak ödenen para arttı… Nitekim söz konusu yılın Nisan ayında Malatya “Büyükşehir” statüsü kazandı.

ABONELER DEĞİL, FİYATLAR ARTTI

Son olarak 2017 yılında da Malatya’da dağıtılan su miktarı, 2014 yılının neredeyse 2 katı kadar oldu ve 40 milyon 875 bin 805 metreküp su dağıtıldı. Aynı yıl dağıtılan suyun abone sayısı 276 bin 769 şeklinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl KDV hariç suya ödenen para, yani su geliri 87 milyon 525 bin 719 TL oldu. 2016’da abone sayısının çok fazla artmaması, ancak suya ödenen paranın ve dağıtılan suyun artması ise, vahim durumu ortaya koydu. Buna göre, aboneler suya, Malatya, büyükşehir olmadan önce çok daha az para ödüyordu, şimdi ise fiyatların arttığı görülebiliyor. Buna istinaden, dağıtılan suyun yüksek rakamlara ulaştığı da gözlerden kaçmaması gereken bir ayrıntı…

TÜRKAN YILDIZ