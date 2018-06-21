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Büyükşehir Doğanşehir'de yol çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık, Küçüklü ve Beğre mahallelerinde yol çalışmaları yaptı. 

Büyükşehir Doğanşehir'de yol çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık, Küçüklü ve Beğre mahallelerinde yol çalışmaları yaptı. 

21 Haziran 2018 Perşembe 15:23
Büyükşehir Doğanşehir'de yol çalışmalarına devam ediyor

Malatya kent merkezi başta olmak üzere 13 ilçenin tamamında hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir İlçesi'nde de yoğun mesaisine devam ediyor. Doğanşehir’in Küçüklü Mahallesini Beğre Mahallesi'ne bağlayan 5 kilometrelik bağlantı yolunu genişleten Büyükşehir, yolu 4 metre genişlikten 7 metre genişliğine çıkardı.

Bağlantı yolunda altyapı çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi yolu standartlara uygun hale getirdi. Fındıklı Mahallesi'ni Ağca’ya bağlayan 5 kilometrelik yolda ise altyapı ve stabilize çalışmaları yapıldı. Dere yataklarına çeşitli çaplarda büzlerin atıldığı yolda viraj düzeltmeleri de yapılarak, Doğa severlerin sıkça ziyaret ettiği bölgeye ulaşım kolaylaştı. 
Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehirYol çalışması
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