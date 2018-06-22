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Büyükşehir'de yol çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı ve Seyituşağı mahallelerinde genişletme ve standart geliştirme çalışmaları yapıyor. 

Büyükşehir'de yol çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı ve Seyituşağı mahallelerinde genişletme ve standart geliştirme çalışmaları yapıyor. 

22 Haziran 2018 Cuma 15:59
Büyükşehir'de yol çalışmaları devam ediyor

Kent genelinde yol hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarını da yapmaya devam ediyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında, Kadiruşağı Mahallesi'ni Yeşilyurt ilçesine bağlayan 5 kilometrelik yol genişletiliyor. 
5 metre genişliğindeki yolu 11 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yolun 2.5 kilometrelik bölümünü genişletti. Sarp kayalıklardan oluşan zeminde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi yolun daha güvenli hale gelmesi için çalışmaya devam edecek. 
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Yeşilyurt ilçesinde 25 kilometre uzunluğundaki grup yolunun Seyituşağı Mahallesi sınırlarında kalan 1.1 kilometrelik yolun genişliğini 12 metre yaptı. 25 kilometrelik grup yolunda 2 yıldır çalışan Büyükşehir Belediyesi, 4 metrelik bölüm yolunu 11 metre genişliğe çıkararak, İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı mahallelerinin ulaşımını sağladı. 
Zor arazi şartlarına sahip yolda birde köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Çalışmanın son etabı olan 1.1 kilometrelik Seyituşağı yoluyla beraber çalışmalar tamamlanmış olacak. 

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYol çalışmaları
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