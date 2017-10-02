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Büyükşehir Belediyesinden üniversiteye hazırlık kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Üniversiteye Hazırlık Kursu başladı.

29 Eylül 2017 Cuma 15:55
Büyükşehir Belediyesinden üniversiteye hazırlık kursu
  Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenen Üniversite Hazırlık Kursuna 100 öğrenci alındı. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması sonrası derslere başlandı. Kursun başlaması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere başarılar dileyen Mükremin Yağbasan, tavsiyelerde bulundu.
Başarı için 3 unsur önemli
Sınavda başarılı olmak için 3 unsurun önemli olduğunun altını çizen Yağbasan, öğrenci, kurs ve aileye işaret etti. 3 unsurun birlikte programlı olmasının önemini vurgulayan Yağbasan, kurs sonrası ailenin desteğiyle evde de çalışma yapılırsa başarının geleceğini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez lise mezunlarına yönelik olarak düzenlenen Üniversite Hazırlık Kursunun gelecek yıllarda yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabahüniversiteye Hazırlık Kursu

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