17 Nisan 2017 Pazartesi

Büyükşehir Belediyesi Doğanyol’da çiftçilere eğitim verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol’da çiftçilere yönelik tarımsal eğitim verildi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 13:10
Büyükşehir Belediyesi Doğanyol’da çiftçilere eğitim verdi
  Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “2017 Yılı İlkbahar Dönemi Malatya İli Tarımsal Yayım ve Eğitim” programı kapsamında eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından daha önce Darende ve Pütürge ilçelerinde verilen eğitim programlarının bu seferki durağı Doğanyol ilçesi oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında Doğanyol ilçesindeki mahallelerde yaşayan çiftçilere; kayısı yetiştiriciliğinde toprak işleme, toprak analiz numunesi alma, gübreleme, sulama, budama, hasat etme, kükürtleme, depolama, pazarlama, ilkbahar ve sonbahar zirai mücadele yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tarıma dayalı destekler anlatıldı
Eğitim programı çerçevesinde ayrıca, çiftçilere, bölgesel ve ulusal alanda faydalanılabilecek tarımsal destekler, tarımsal proje ve proje desteklerinden faydalanma konuları da ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tarımsal yayım ve eğitim programının talepler doğrultusunda diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.
İHA
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