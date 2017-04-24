24 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan "Sev Kardeşim” konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 3. konserini vermeye hazırlanıyor. Daha önce “Gülpembe” ve “Mavi Boncuk” adlı konserler veren Büyükşehir Çocuk Korosu, “Sev Kardeşim” adlı 3’üncü konserini verecek.

24 Nisan 2017 Pazartesi 12:14
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan
  Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konser, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da başlayacak. MABESEM Ses Sanatçılarından Sena Altıntop’un yöneteceği konsere çocuklarıyla birlikte tüm ailelerin davetli olduğu belirtildi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya