Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konser, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’da başlayacak. MABESEM Ses Sanatçılarından Sena Altıntop’un yöneteceği konsere çocuklarıyla birlikte tüm ailelerin davetli olduğu belirtildi.

İHA