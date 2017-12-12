12 Aralık 2017 Salı

Büyükşehir Belediye Meclisi yarın toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının son toplantısını yarın yapacak.

12 Aralık 2017 Salı 10:38
Büyükşehir Belediye Meclisi yarın toplanıyor

  Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde düzenleme ve güncelleme, belediye çalışanlarına sivil kart tarifesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hisse tahsisi, Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait arsaların trampa işlemleri gibi maddeler yer alıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017