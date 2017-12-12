Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nde düzenleme ve güncelleme, belediye çalışanlarına sivil kart tarifesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hisse tahsisi, Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait arsaların trampa işlemleri gibi maddeler yer alıyor.

HABER MERKEZİ