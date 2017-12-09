Yeşilyurt Belediyesi Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde gerçekleşen eğitim programında sunum yapan İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Öğretim Üyesi Öğr. Grv. Cumali Aydoğan, Büyükşehir ve Belediye kanunlarındaki yenilenen mevzuatlar, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, bu tür hizmet içi eğitim seminerlerini kurumsal kimlik anlayışına olumlu katkı yapması, kurumun ve vatandaşların haklarının daha iyi korunabilmesi amacıyla düzenlediklerini, seminerde edinilecek bilgilerin ilgili kanunların daha iyi kavranmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

GÖREVLERİMİZ ARASINDA

5393 ve 5216 sayılı kanunların belediyelerin kuruluş ve işleyişini belirleyen temel kanunlar olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Güner, “Hemşehrilerimize yüksek standartlarda hizmet sunarken önemli görevler üstlenen personellimizin bilgili olmasına önem veriyoruz. Personelimizin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını yardımcı olmak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bu nedenle her bir belediye personelinin bu kanunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Verimli ve nitelikli hizmetlerimizin temelinde işini iyi yapan eğitimli personeller bulunmaktadır. Personelin görevlerini yaparken daha bilinçli, etkin ve mevzuata uygun hareket edebilmeleri için bu tür eğitim programlarına ağırlık veriyoruz. Belediye personelimizin yasal mevzuata hâkim ve görevlerinin bilincinde olması iş yükümüzün hafiflemesine neden oluyor. Alanlarında deneyimli ve tecrübeli uzman isimler tarafından verilen eğitim seminerleri gerek biz yöneticiler gerekse de personelimizin daha güzel hizmetler sunmamız noktasında ciddi faydalar sağlamaktadır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ