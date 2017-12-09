09 Aralık 2017 Cumartesi

Büyükşehir Belediye Kanunu anlatıldı

Yeşilyurt Belediyesi personellerine yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından birim müdürleri ve personellere yönelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hakkında Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:31
Büyükşehir Belediye Kanunu anlatıldı

Yeşilyurt Belediyesi Medeniyet ve Sanat Araştırmalar Merkezinde gerçekleşen eğitim programında sunum yapan İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Öğretim Üyesi Öğr. Grv. Cumali Aydoğan, Büyükşehir ve Belediye kanunlarındaki yenilenen mevzuatlar, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, bu tür hizmet içi eğitim seminerlerini kurumsal kimlik anlayışına olumlu katkı yapması, kurumun ve vatandaşların haklarının daha iyi korunabilmesi amacıyla düzenlediklerini, seminerde edinilecek bilgilerin ilgili kanunların daha iyi kavranmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

GÖREVLERİMİZ ARASINDA
5393 ve 5216 sayılı kanunların belediyelerin kuruluş ve işleyişini belirleyen temel kanunlar olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Güner, “Hemşehrilerimize yüksek standartlarda hizmet sunarken önemli görevler üstlenen personellimizin bilgili olmasına önem veriyoruz. Personelimizin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını yardımcı olmak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bu nedenle her bir belediye personelinin bu kanunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Verimli ve nitelikli hizmetlerimizin temelinde işini iyi yapan eğitimli personeller bulunmaktadır. Personelin görevlerini yaparken daha bilinçli, etkin ve mevzuata uygun hareket edebilmeleri için bu tür eğitim programlarına ağırlık veriyoruz. Belediye personelimizin yasal mevzuata hâkim ve görevlerinin bilincinde olması iş yükümüzün hafiflemesine neden oluyor. Alanlarında deneyimli ve tecrübeli uzman isimler tarafından verilen eğitim seminerleri gerek biz yöneticiler gerekse de personelimizin daha güzel hizmetler sunmamız noktasında ciddi faydalar sağlamaktadır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017