16 Haziran 2017 Cuma

Büyükşehir 45 km’lik yolu genişletiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan ve 5 mahalleyi birbirine bağlayan 45 kilometrelik güzergahta yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

16 Haziran 2017 Cuma 13:05
Büyükşehir 45 km’lik yolu genişletiyor
  Etap etap yapılan çalışmalar neticesinde yolun 28 km’lik bölümü genişletilirken 3.5 metre genişliğindeki yol 12 metre genişliğine çıkarıldı. Tehlikeli virajların bazı uçurum noktalarında ise yol 15-17 metre genişliğine çıkarıldı.
Aslankent, Meşedibi, Arınlı, Çukuroymağı ve Esencik Mahallesi ile yüzlerce mezranın yanı sıra Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlanan yolda, şarampoller, viraj düzeltme, dolgu çalışmalarının yanı sıra yolda dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzler yerleştirildi.
Genişletilen yolun 11 kilometrelik bölümünü bu yıl asfaltlayacak olan Büyükşehir Belediyesi grup yolunda genişletme çalışmalarını tamamladıktan sonra taş duvar ve köprü menfez çalışmaları da yapacak.

Hayallerimiz gerçek oluyor
Pütürgelilerin yıllardır hayalini kurduğu yol çalışmalarının yapıldığını belirten bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.
İHA
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