Rektörlük binasındaki ziyarette, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Ürdün Büyükelçisi Amjad Amara Adaıleh, Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdullh, Sudan Büyükelçisi Osman Eldirdieri Ebulmubarek Ali, Endonezya Büyükelçi Müsteşarı Almsyah Almsyah, Kosova Büyükelçisi Avni Suphi, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Filistin Elçilik Müsteşarı Hanna Abduramadan, Karadağ Büyükelçisi Baranko Miliç Karadağ, Tayvan Ekonomi Müsteşarı Han Ching Fan, Ukrayna Ekonomi Müsteşarı İgor Varaksin ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Dehehbi Dehehbi yer aldı.

Büyükelçi ve müsteşarları İnönü Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin 1975 yılında kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin en saygın ve en köklü üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinde yaklaşık 45 bin öğrencisinin eğitim-öğretim gördüğünü ifade ederek, "Üniversitemizde 52 farklı ülkeden 1350 uluslararası öğrencimiz var. Çok güzel tasarlanmış bir kampüsümüz var. İnönü Üniversitesi faklı alanlarda Türkiye'nin ilerlemesine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin hoşça vakit geçirecekleri çok amaçlı kültür merkezleri, sosyal tesisler, spor ve eğlence merkezlerinin olduğuna değinen Rektör Kızılay,"Üniversitemiz 'Engelli Dostu Kampüs' projesiyle engelli vatandaşlar için eğitim ve pratik merkezlerini sağlayan Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Lider merkezlerinden biridir. Turgut Özal Tıp Merkezi dünyanın lider karaciğer nakli merkezlerinden biridir. Turgut Özal Tıp Merkezi karaciğer nakli programı 2002 yılında başladı ve ilk karaciğer nakli merkezimiz Mart 2002'de gerçekleştirildi. Nakil merkezimiz Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Rektör Kızılay, büyükelçi ve müsteşarlara üniversite kampüsünü gezdirerek kampüs hakkında bilgi verdi.

İnönü Üniversitesi Güneş Enerji Santralini ziyaret eden Rektör Kızılay, büyükelçi ve müsteşarlar daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Merkezine geçti.

Rektör Kızılay ve beraberindekiler nakil merkezini gezerek karaciğer nakli yapılacak olan Abadel Halim Kamal'ı ziyaret etti.

İHA