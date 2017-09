Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın il dışında olması nedeniyle büyükelçi ve beraberindeki heyeti Başkan Vekili Şefik Şengül kabul etti.Ziyarete Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile birlikte Çinli iş adamları da katılırken, ziyaret sırasında ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da hazır bulundu.Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini Malatya’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Vekili Şengül, “Çin Halk Cumhuriyet ile Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişmekte. Siyasi ve ekonomi k olarak ilişkilerimizin daha da gelişmesinden memnuniyet duyarız. Türkiye her zaman dostlarının yanında olmuştur” şeklinde konuştu.Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise “Malatya’ya ilk defa geliyorum ve gerçekten çok sıcak bir şekilde karşılandık. Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler çok eski tarihlere dayanmaktadır. İpek Yolu ile iki ülke arasında dostane bir bağ kurulmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. 2010 yılında stratejik kardeşlik ilişkisi kuruldu. Türkiye çok iyi gelişme gösteren ülkelerden biri. Bulunduğu coğrafyada çok önemli bir konuma sahip olan Türkiye, bizim dost ülkelerimizden biri ve her alanda ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız. Malatya’ya gelirken iş adamlarımız ile birlikte geldik. Malatyalı iş adamları ile iş birliği yapılacak alanları görüşeceğiz” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik, Şengül Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’a kayısı kristali ile kuru kayısı hediye etti. Büyükelçi Yu Hongyang ise Şengül’e Çin vazosu hediye etti.