Enflasyon artışına önemli katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüldüğü ve böylece iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışlarının önüne geçileceği açıklamasını yapan Ekonomi Bakanlığı, fiyat artışlarına ‘dur’ diyecek gibi görünüyor. Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklamayı değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, BUSABAH’a konuştu. Gümrük vergisinin zaten Et ve Süt Kurumu’na düşük gösterildiğini ve yüzde 1 olarak verildiğini dile getiren Başkan Taneli, hayvanların getirilme şeklinde sıkıntı olduğunu ileri sürdü.

ET VE SÜT KURUMU CANLI HAYVAN GETİRİYOR

Sıkıntılarını geçtiğimiz aylarda Malatya’yı ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal’a anlattığını ifade eden Başkan Taneli, “Et ve Süt Kurumu canlı hayvan getiriyor. Bu hayvanlardan büyük firmalar faydalanabiliyor, ancak küçük firmalar faydalanamıyor. Mesela 60 baş canlı hayvan kapasiteli işletmelere getirilen hayvanlarda yüzde 8 KDV uygulanıyor. Daha büyük işletmelerde ise yüzde 1 oranında KDV uygulanıyor. Yani küçük aile işletmelerinin hiçbiri, bu destekten faydalanamıyor. Geçen günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal Malatya’ya gelmişti. Ben Sayın Ağbal’a da söyledim ve bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kendisine aktardım. Aile işletmelerinin yüzde 8 KDV ile büyük işletmelerin yüzde 1 KDV ile aldığı, hayvanların küçük aile işletmelerine faydası olmadığını ve büyük işletmelerin ise istedikleri an et fiyatlarını yükselttiklerini, istedikleri zaman da düşürdüklerini dile getirdim” şeklinde konuştu.

BÜYÜK İŞLETMELER PİYASAYA MAL VERMİYOR

Büyük işletmeler gibi büyük besilerin de masum olmadığını ileri süren Başkan Taneli, “Bu bizler için büyük bir problem. Yani güç büyük işletmelerin elinde. İşletmenin 5-10 bin hayvanı var ve devletin sıkıntıya gireceği zaman bu işletmeler piyasaya mal vermiyor. Büyük işletmelerin yanında büyük besiler de, bu işi yapıyor. Büyük besiler masum değil. Et fiyatlarını yükseltiyorlar ve sonra da etin olmadığını dile getiriyorlar. Ve sonrasında yüzde 1 KDV ile yurt dışında yine canlı hayvan getiriyorlar. Böyle bir döngü içerisindeyiz ve döngü bir türlü kırılmadı. Ekonomi Bakanlığı’nın bu açıklaması büyük işletmeler ile büyük besilere yarayacak. Gümrük vergisi yine yüzde 1 oranında olacaksa, bunun bizlere bir faydasının olacağını düşünmüyorum. Aynı eskisi gibi devam eder” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL