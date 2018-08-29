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“BÜYÜK BİR ZAFER, 30 AĞUSTOS”

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

“BÜYÜK BİR ZAFER, 30 AĞUSTOS”

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
“BÜYÜK BİR ZAFER, 30 AĞUSTOS”

Başkan Polat, mesajında, “1922 yılın da kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin millet olarak kararlılık, birlik, beraberlik ve hürriyet sevdasının en büyük göstergesi olduğuna işaret ederken, bir zaferden öte büyük bir inancın eseridir. Tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olan milletimizin tarihi zafer ve kahramanlıklarla doludur. 1071 tarihinde Malazgirt’te başlayan şanlı yürüyüş,  karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi de milletimizin şanlı zaferlerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin 96. Yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkânsızlıklar içinde olduğu anlarda dahi milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Büyük zaferle düşmanı yurdumuzdan temizleyen bu millet, ilelebet düşmanlarını temizlemeye ve ezmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Zafer Bayramı
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