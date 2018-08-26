“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında İkizce Köyü’ndeki polis arama noktasında görev yapan polis memurlarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

“ASKERLERİMİZİN VE POLİSLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren güvenli ve huzurlu ortamı sağlayan askerlerin ve polis memurlarının Kurban Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışan bütün askerlerimiz ve polislerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

“HUZUR VE GÜVENİN TEMİNATI GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için mesai yapan polis memurlarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlayan askerlerimiz ve polislerimizin büyük fedakârlıkları sayesinde sevdiklerimizle beraber mutlu bir bayram geçiriyoruz. Yastığa başımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyorsak, bu ortam askerlerimiz ve polislerimizin özverili hizmetleri sayesindedir. Görevini büyük özveriyle yaparak bizlerin ve hemşerilerimizin huzurunu sağlayan bütün askerlerimizin ve polislerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin mutluluğu için mesai mefhumu tanımadan, canla başla 7/24 çalışan bütün askerlerimize ve polislerimize minnettarız, Allah hepsinden razı olsun. Kentimizin giriş noktasında görev yapan emniyet birimlerimiz bir yandan arabalarda arama yaparken diğer taraftan araç yoğunluğundan oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek adına sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunuyorlar. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘kırmızı düdük’ uygulaması noktasında sürücülerin dikkatli olmaları için anne veya çocuklara ‘kırmızı düdük’ dağıtımı yapıyorlar. Bizde bayram gününde polis memuru kardeşlerimizi ziyaret ederek hem çalışmalar hakkında bilgi aldık, hem bayramlarını kutladık hem de sohbet ederek başarılar diledik. Milletimizin rahat bir yaşam sürmesi, bizlerin güveni için ailelerinden ve sevdiklerinden fedakârlık ederek görevlerini büyük bir başarıyla sürdüren bütün askerlerimize ve polislerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi parçalamak ve bölmek adına planlar yapan hainlere fırsat vermesin inşallah, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kahraman askerlerimiz ve polislerimizin her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

(Bülten)