03 Temmuz 2017 Pazartesi

Büyük bir acı ve yıkım!

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının büyük bir acı ve yıkım olduğunu söyledi. Han, “Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir” dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:58
Büyük bir acı ve yıkım!

  Baro Başkanı Enver Han Sivas Madımak olaylarının 24’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, katliamın yüreklerinde acı bıraktığını dile getirdi. Enver Han, "2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması, 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı ve 2 göstericinin yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, ülkemiz tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir" dedi.

KABULÜ EDİLEBİLİR DEĞİL
  Olayların bugüne kadar aydınlatılmamış olmasının kabulü edilebilir olmadığını ifade eden Han, "Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir. Bu katliam kutsal yaşam hakkına, halkların kardeşliği ve eşitliğine, yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı bir harekettir. Sivas katliamı büyük bir acı ve yıkım olarak bu ülkenin ve toplumun yüreğinde kanamaya devam etmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. 

İHA
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