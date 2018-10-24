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“BÜTÜN STK’LAR İLE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Zaman zaman belli gruplara yakın durmakla itham edilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “Bütün STK’lara eşit mesafedeyiz. Hiçbir dernek, vakıf ya da gruba üyeliğim yoktur” dedi. Malatya’da toplumun her kesimiyle iyi bir diyalog halinde olduğunu belirten Polat, “Basın, sanat, spor camialarıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle iç içeyiz. Zaten yaşanılabilir bir Malatya için toplumun her kesiminin fikrine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN STK’LAR İLE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Zaman zaman belli gruplara yakın durmakla itham edilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “Bütün STK’lara eşit mesafedeyiz. Hiçbir dernek, vakıf ya da gruba üyeliğim yoktur” dedi. Malatya’da toplumun her kesimiyle iyi bir diyalog halinde olduğunu belirten Polat, “Basın, sanat, spor camialarıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle iç içeyiz. Zaten yaşanılabilir bir Malatya için toplumun her kesiminin fikrine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
“BÜTÜN STK’LAR İLE EŞİT MESAFEDEYİZ”

Son günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi üzerinden yapılan tartışmalarda sadece belirli bir kesime yakın durmakla suçlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hakkındaki ithamları yalanladı, kimliğinde Türkiye yazan ve Malatya’da yaşayan her bireye eşit mesafede olduğunu söyledi.

“Bizim şehir olarak bir olmamız lazım” diyen Başkan Polat, “Ben yılardır Malatya’da siyasetin ve toplumun birçok kademesinde bulunmuş biriyim. Hiçbir zaman arkadaşlarımı, iş çevremi ya da siyasi hayatımı ayrıştırarak kurmadım. Her STK’ya, aynı mesafedeyim. Hiçbir vakıf, dernek ya da bahsi geçen guruplara üyeliğim yok. Basınıyla, sanat camiasıyla, spor camiasıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, siyasetiyle bir olunduğu zaman; aynı yöne damladığımız zaman bizim başardığımızı görürüz. O yüzden ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ diyorum. Birlikte bu şehri büyüteceğiz. Bu şehir hepimizin” ifadelerinde bulundu.

“MALATYA MİNİ BİR ANADOLU”

Malatya’nın tam bir Anadolu olduğunu ifade eden Polat, “Bizde aşırı dindarı da var, normal dindar olan da var, sağcısı da var, solcusu da var, Alevi’si, Sünni’si, Kürt’ü de var, Türk’ü de var… Malatya mini bir Anadolu. Biz bu farklılıklarımızı zenginlik kabul edersek, zenginliğe dönüştürürsek şehrimiz kazanır. Bu şehir hep öyle yapmış. Bu şehir örnek bir şehirdir, bu şehir öncü bir şehirdir” sözlerine yer verdi.

BEYLERDERESİ ÖRNEĞİ

Bir olmanın önemine dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bir olursanız güçlü olursunuz, beraber olursanız güçlü olursunuz, aynı yöne birlikte bakarsanız güçlü olursunuz. Malatya’da aynı yöne bakarsak, bir bakanın yanına gittiğimizde hep beraber aynı talebi yaparsak, sonuç almamamız mümkün değil” diyerek Beylerderesi örneğini verdi. Polat, “Beylerderesi Göleti’ni eğer biz hep birlikte, o zamanki Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan istememiş olsaydık gitmişti” dedi.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatStk
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