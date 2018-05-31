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Bütün ışıkları yakacağız

Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "24 Haziran'da Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Milletvekili seçiminde de Milli Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye mührü vurup, bütün ışıkları yakacağız" dedi.

Bütün ışıkları yakacağız

Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "24 Haziran'da Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Milletvekili seçiminde de Milli Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye mührü vurup, bütün ışıkları yakacağız" dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:51
Bütün ışıkları yakacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ilk olarak Kışla Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen ziyarette Çalık ve Palandöken, esnaf ve vatandaşları 31 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenleyeceği mitinge davet etti.

MALATYA DESTEK VERDİ

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "16 yıldır iktidarda olan bir partinin sorumluluğu çerçevesinde seçim biter bitmez çalışmalarımıza başlıyoruz. Malatya'mız 12 yıldır Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye tam destek verdi. İnşallah 24 Haziran'da da yüzde 70'in üzerinde cumhurbaşkanımıza destek verecekler. Güçlü bir hükümet ve onun başında güçlü bir cumhurbaşkanı; güçlü yasama, güçlü meclis ve güçlü milletvekillerimizle güçlü Türkiye'de beraberinde gelecek" diye konuştu. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiÖznur Çalık
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