Maliye Bakanı Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda Ağbal, 2018 yılı bütçesinde bundan önceki yılların bütçelerinde olduğu gibi en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, "Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle topladığımız her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” diye konuştu.

SAĞLIĞA 127 MİLYAR LİRA KAYNAK

Merkezi yönetim bütçesinden 2018'de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyleyen Ağbal, 2002'de yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içindeki payını da 2018'de yaklaşık yüzde 17'ye çıkarttıklarını ifade etti. “Kamu yatırımlarında en yüksek payı 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektörüne ayırıyoruz” diyen Bakan Ağbal, eğitim yatırımları için 14,3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,5 milyar lira kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

Ağbal, “Merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar 85,1 milyar lira. Toplam kamu 2018 yılında 141 milyar lira yatırım harcaması yapacak” da dedi.

Ağbal, “2018 yılında savunma ve güvenlik harcamalarımıza bütçeden ayırdığımız kaynakları da önemli ölçüde arttırıyoruz. Özellikle savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

MALATYA’DA DURUM…

Öte yandan Malatya’da 2017 yılı yatırım programlarında yer alan yatırım projelerinin ilk dokuz aylık dönemi itibari ile durumları hakkında verilen bilgiler de şöyle:

“İlimizin 2017 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın 9 sektörde 370 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 846 milyon 65 bin TL, 2017 yılı ödeneği 775 milyon 306 bin TL’dir. Söz konusu projelere üçüncü dönem itibariyle 442 milyon 955 bin TL harcama yapılarak yüzde 57 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2017 yılı yatırım programında belediyelerimizin 206 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 694 milyon 295 bin TL, 2017 yılı ödeneği 493 milyon 779 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 196 milyon 157 bin TL olup yüzde 40 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

1 MİLYAR 269 MİLYON 85 BİN TL

Genel olarak, belediye yatırımları dahil ilimizin 2017 yılı yatırım programında yer alan toplam 576 projenin tutarı 5 milyar 540 milyon 360 bin TL, 2017 yılı ödeneği 1 milyar 269 milyon 85 bin TL’dir. Yıl ödeneğinde geçen yılın aynı dönemine göre 355 milyon TL artış sağlanmıştır. Yatırım projelerine 2017 yılı içinde 639 milyon 112 bin TL harcama yapılarak yüzde 50 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 2017 yılı yatırım programında yer alan toplam 576 projemizin 102’si tamamlanmış, 334 proje devam etmekte, 105 proje ihale aşamasındadır. 35 projeye de çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır. 2017 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı ise şu şekildedir: Projelerin 235’i diğer kamu hizmetleri, 80’i ulaştırma, 79’u turizm-kültür, 74’ü tarım, 63’ü eğitim, 28’i busabahmalatya.com/haberleri/sa%C4%9Fl%C4%B1k" target="_blank" title="sağlık">sağlık, 12’si enerji ve 3’ü madencilik ve 2’si imalat sektöründe yer almaktadır.

TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

Ulaştırma sektörüne 330 milyon 837 bin TL diğer kamu hizmetlerine 429 milyon 753 bin TL, eğitime 178 milyon 747 bin TL, tarıma 142 milyon 255 bin TL, sağlığa 71 milyon 258 bin TL, kültür-turizme 80 milyon 131 bin TL ve enerji-madencilik-imalat sektörlerine 36 milyon 101 bin TL ödenek tahsis edilmiştir.”





(Haber Merkezi- TÜRKAN YILDIZ)