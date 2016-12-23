BUSABAH gazetesiyle Akçadağ Anadolu Lisesi arasında yapılan ‘işbirliği protokolü’ çerçevesinde Akçadağ Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Edebiyat Öğretmeni Şahin Ulutaş dün gazetemizi ziyaret ettiler. Gazetecilikte merak ettikleri konuları bizlerle paylaşan öğrenciler, gelecekteki meslek dallarıyla ilgili bilgilenirken, Akçadağ Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şahin Ulutaş ise, iletişim fakültesinde öğrenim görmek isteyen öğrencileri olduğunu ve gazetecilikle ilgili bilgilendirmenin ise bir gazetede daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

GAZETENİZ TARAFSIZ

Öğrencilerinin eğitimlerini yerinde almasını istediğini söyleyen Ulutaş, şunları kaydetti:

“Bu öğrencilerimize hem sizin nasıl çalıştığınızı, gazetecilik mesleğinin nasıl yapıldığını yerinde göstermek istedik hem de bu mesleği sizden duymalarını sağlamaya çalıştık. Birebir eğitimi buradan alsınlar dedik. Artık bu mesleği düşünürlerse bunu da kendileri bilir. Mutlaka eğitim aşamalarında bu mesleği yakinen görmeleri gerekiyor. İnşallah bu öğrencilerimizi üniversiteleri tanımaları için yakın zamanda Ankara’ya da götüreceğiz. Buna BUSABAH gazetesiyle başladık. Sizin gazetenizle ilgili güzel şeyler duyuyorum. Her gidilen yerde sizin gazete var. Gazeteniz içerik olarak da tarafsız, ilkeli bir gazete. Öğrencilerimiz de en azından haber yapmanın bilincini öğrensinler. 11’inci sınıfın şu andaki konusu haber yazıları. İşte gençler, işte erbaplar. Birbirinizi tamamlayacağınızı düşündüm.”

İLETİŞİM KURMAYI SEVİYORUM

İleride gazetecilik mesleğini yapmak isteyen öğrenciler ise ilk defa bir gazeteye gelmenin sevinci içerisinde olduklarını söylediler. 11/A sınıfı öğrencisi Fahriye Keleş, haberleşmenin önemine değinerek, “Gazete de bunların içerisinde önemli yer kaplıyor. Buna da çok fazla emek veriliyor ve bu bizi bilgilendiriyor. İleride gazetecililik bölümünde okumak istiyorum çünkü insanlarla iletişim kurmayı ve insanları bilgilendirmeyi seviyorum” diye konuştu.

MERAKLI VE İNATÇIYIM

11/A sınıfı öğrencisi Melike Akgedik ise, “Ben gazeteyi halkı bilgilendirildiği için seviyorum. Ben insanlarla diyalog kurmayı, onlarla sohbet etmeyi gerçekten çok seviyorum. İyi bir gazeteci bence meraklı ve inatçı olmalı. Ben de meraklı ve inatçıyım” ifadelerini kullandı. Berkay Karadoğan isimli 11/A öğrencisi, bir gazeteyi merak ettikleri için geldiklerini ifade ederken, Mahmutcan Yazlak isimli öğrenci, “Ben de meraklıyım. Halkı bilgilendirmek istiyorum. Gazetecilik ilgimi çekiyor” dedi.

MUTLU SARIGÜL