BUSABAH gazetesi olarak önceki günkü sayımızda “Çölyaklılar çare arıyor” başlığıyla çölyak hastalarının dramını dile getirmiş, çölyak hastaları için glutensiz olarak üretilen 1 kilo unun 30 TL, bir paket ekmeğin 25 TL, bir paket makarnanın 14 TL ve bir tane simidin 9 TL olduğunu halka duyurmuştuk. Bu habere duyarsız kalmayan bazı yetkililer ise Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu ile irtibata geçerek ellerinden gelen yardımı yapacaklarına dair söz verdiler. BUSABAH gazetesini arayarak teşekkür eden Başkan Karslıoğlu, haber üzerine kendisinin yardım konusunda arandığını söyledi.

YENİ BİR PROJE GELİŞTİRİYORLAR

Çölyaklılar için gluntesiz ekmek yapılacağı müjdesini veren Başkan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

“Gazetenizde yayınladığınız haber üzerine beni İstanbul Halk Ekmeği Genel Müdürü aradı. Gazetenizdeki haberi görmüş, çölyak hastaları için üretilen gıdaların pahalı olduğunu tahmin etmiyorlarmış. Bu fiyatla ekmeklere nasıl ulaştığımızı sordu. Ben konuda duyarlı olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni bir proje geliştiriyorlarmış. 15-20 güne kadar bu projeleri çıkacakmış. ‘Gluntensiz ekmekler yenilebilecek tarzda somun olacak ve çölyak hastaları bu ekmekleri taşıyabilecek’ dedi. Ekmekler hamburger ekmekleri şeklinde olacakmış. Ekmeğin tadı da normal somun ekmek tadında olacakmış. Ve ekmekleri de Malatya’daki çölyak hastalarına ulaştırmak istediğini söyledi. Türkiye’de bulunan çölyak derneklerine bu şekilde ulaşılabilirse biz çölyak hastalarının bu sorunu çözülmüş olacak. Malatya’da da böyle şeyler olursa çok daha güzel olur.”



MUTLU SARIGÜL