İnönü Üniversitesi bulunan Şazze Restaurant’ta gerçekleştirilen iftar programına BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Yazı İşleri Müdürü Türkan Yıldız, Reklam Müdürü Murat İpekten, Editör İlknur Şahin; gazete muhabirleri Mutlu Sarıgül, Tahir Özçelik, Ömer Ali Delibaş; gazete grafikerleri Ünal Ertem, Ahmet Tarık Duman, Esvet Tutak; gazete yazarları Atilla Kantarcı, İhsan Mesut Akbaş, Elif Savaş, Nida Taş, Mahir Temur, Yılmaz Zeyveli, Aziz Yiğit, Bayram Baysal, Vahap Baykara; gazetenin dağıtım ekibinden Mehmet Kıroğlan, Arif Yabaş, Hüseyin Kocaman ve İbrahim Çağan katıldı.

BUGÜN SOFRAMIZI PAYLAŞIYORUZ

Yemekte bir konuşma yapan BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı, Ramazan ayında birlikte yapılan iftarların paylaşma ruhunu canlandırdığını ifade ederek, “Her gün Malatya’nın en iyi gazetesini çıkarmak için dizgisinden dağıtıcısına, muhabirinden köşe yazarına kadar bütün ekiple böyle mübarek bir gecede bir arada olmak bizim için mutluluk verici. Ramazan ayı paylaşmanın, birlikte sofraya oturmanın ve kardeşliğin ayıdır. Gazetemizin daima zirvede olmasını sağlayan gerçek emekçilerle bir her gün sayfalarımızı paylaştığımız gibi bugün de soframızı paylaşıyoruz. Bizi farklı kılan ve daima Türkiye’nin en iyi yerel gazetelerinden biri konumunda tutan sizlere, yine içinde Malatya olan bu gazetenin sesini kamuya duyuran saygıdeğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.









TÜRKAN YILDIZ