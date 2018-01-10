Yeşilyurt Belediyesi, BUSABAH’ı ağırladı. Bir dizi program ile ilçede yapılan çalışmalar, projeler ve yatırımlar hakkında gazetemize yerinde bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediyesi, özellikle ‘sosyal belediyecilik’ anlayışını benimsediğini gösterdi.

Program çerçevesinde BUSABAH gazetesi ekibini Sosyal Tesis’inde, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nde, belediye bünyesinde açılan kafelerde, Çocuk ve Trafik Eğitim Parkı’nda, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi’nde, Gedik tepesinde, Kadın Yaşam Merkezi’nde, Yeşil Yurt İnşaat’ta ve Recai Kutan Sosyal Yaşam Tesisi’nde ağırlayan Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin gelişmesi için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

BUSABAH BİZİM GURURUMUZ

Gazete ekibi son olarak ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın makamında ağırlandı. Burada konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Öncelikle BUSABAH ailesini misafir etmemiz bizim için büyük bir onur. Genel yayın yönetmeninden, muhabirinden, grafikerinden, masa başında işlemleri yapan arkadaşlarımıza kadar hepinizin misafir edilmesi Yeşilyurt Belediyesi için büyük bir onur. BUSABAH Malatya'da bir markadır. Gerçekten bir markadır. Gazeteniz, Malatya'da takip edilen, günlük gazetelerden birisi. Sizler için de orada olmak eminim farklı bir durum, duygu. Çünkü sizin elinizle, kulağınızla insanlar habere ulaşıyor. Bu yüzden BUSABAH bizim ve Malatya'mız açısından ayrı bir gururumuz. Tebrik ediyorum hepinizi. Rabbim gücünüzü artırsın. Rabbim her zaman bizim bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için mücadele etmemizi nasip eylesin” sözlerini kaydetti.

YEŞİLYURT, NÜFUSU ARTAN BİR BELEDİYE

Yeşilyurt’un her geçen gün nüfusu artan bir şehir olduğuna değinen Başkan Polat, “Yeşilyurt her yıl 12 ile 15 bin arası nüfusu artan bir belediye. Malatya'nın 8 ila 10 bin arasında nüfusu artıyor, Yeşilyurt'un ise 12 ila 15 bin arasında nüfusu artıyor. Nüfusumuz arttıkça şehrin gelişimi, büyüklüğü ona göre değerlendiriliyor. Bir yandan bu büyümeyi düzenli ve düzgün bir biçimde gerçekleştirirken, diğer tarafta klasik belediyecilik hizmetlerinde, asfaltta, parkta, kültürel-sosyal belediyecilikte, sporda, hayatın birçok alanında varız, var olmak zorundayız. Belediye bir noktada milletin kendi evi. Bu vatan hepimizin vatanı. Bizim bir olmamız, beraber olmamız gerekiyor. Birlikte olup, bunlara karşı tek vücut olmamız gerekiyor. Çünkü sadece ulusal ve yerli iş birlikçileri değil, artık uluslararası bütün güçlerle direk mücadele ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Burada birliğimiz çok önemli. BUSABAH'da bu birliğe çok önem veren bu çizgide olan bir yayın organımız. İnşallah Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Sizin ziyaretiniz bizim için bir onurdur tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE MEGA PROJELER...

BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Avcı ise, “Biz sahada çalışan gazeteciler olarak hem yaptığımız iş gereği hem de ikili ilişkilerde Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetlerini görüyoruz. Bu çalışmalara zaman zaman arkadaşlarımızın kendi imzalı haberleriyle de gazetemizde yer veriyoruz. Ve bugün bütün bu hizmetlerin bir özetini, kısa bir fragmanını izler gibi olduk. Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmetlerini basın mensuplarına gezdirip gösterdiği proje kapsamında incelememiz gayet verimli oldu. Kapıların şeffaf bir şekilde açılması, içeride neler olup bittiğini görebilecek şekilde olması da ayrıca mutluluk vericiydi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığı bir haftada çalışan belediyelerin hizmetlerini görmek bizi sevindirdi. Hakikaten sosyal belediyeciliğin küçük yaştaki çocuklardan evde oturan annelerimize, teyzelerimize, hanımefendilere kadar, o kurslardan bir şeyler öğrenen, zaman geçiren kadınlara kadar, iliklerine kadar işletildiği bir dönemi gördük. Bu manada bunlar mutluluk verici. Yine Yeşilyurt Belediyesi'nin ilerleyen yıllarla alakalı bir sonraki yerel seçimden önce yetiştirmeyi planladığı mega projeleri var. Bunlar da tamamlandığı takdirde Yeşilyurt Belediyesi'nin Malatya'nın çehresini ciddi bir şekilde değiştirecektir” diye konuştu.































TÜRKAN YILDIZ