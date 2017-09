AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge’de düzenlenen 1. Pütürge Bal Festivali ile 15 Temmuz Şehidi Engin Tilbaç Parkı, Sakkuşağı Derneği Pütürge Şubesi, nikah salonu ve taziye yerinin açılışına katılarak, Pütürge Belediyesi mesire alanını, yeni yapılan Hükümet Konağını, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

“ŞEHİTLERİMİZİN ADI HER GÜN HER YERDE YAŞAYACAK”

15 Temmuz hain darbe girişiminde karşı sokağa çıkan ve şehit düşen Pütürgeli Engin Tilbaç (15) anısına yaptırılan parkın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kurban Bayramı’nın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Gözyaşı döken mazlum coğrafyalarda gözyaşının sona ermesini dileyen Çalık, “Bir kez daha mazlum coğrafyalarda gözyaşı dökülmesin. Filistin’de, Arakan’da, Myanmar’da, Suriye’de, Afganistan’da dökülen gözyaşlarının bir an önce son bulmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyoruz. İnşallah zalimlerin son bulduğu ve bir kez daha zalimlik yapacak fırsatlar bulamayacak günler olsun. Dünyanın gözünü kapattığı ve kulak vermediği insanlık dramının, acıların yaşandığı buruk bir bayram yaşıyoruz” diye konuştu.

EĞER O GÜN MİLLİ İRADE ZAFERİ KAZANILMAMIŞ OLSAYDI…

Çalık, milli irade zaferinin kazanılmasına vesile olan şehit Engin Tilbaç anısına yapılan parkın açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Yaşı 15 ama yüreği kocaman yiğit şehidimin Engin Tilbaç’ın adını yaşatmak üzere bütün vatandaşlarımızın bir arada olabileceği, çocuklarımızın nice Engin Tilbaç’ların yetişeceği çocuk parkının açılışını yaptık. Babasına, annesine ve geride kalanlara Allah sabır ve sağlık versin. Bugün eğer Türkiye olarak ayaktaysak şehitlerimiz, gazilerimiz ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde. Yüce Rabbimin bize sunmuş olduğu lütuflar, imkanlar çerçevesinde terör örgütleriyle, FETÖ’yle hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelede 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var. Eğer o gün milli irade zaferi kazanılmamış olsaydı, bugün burada bayramları hiçbirimizin kutlamak imkanı olmazdı, olamazdı. Aynen Arakan’da, Suriye’de, Mısır’da, Lübnan’da, Yemen’de yaşanan hadiseler Türkiye’de yaşanacaktı. Bilsin ki Tilbeç ve tüm şehitlerimizin adı her gün her yerde yaşayacak.”

Dua edilmesinin ardından 15 Temmuz Şehidi Engin Tilbaç Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şehit Engin Tilbaç’ın babası Murat Tilbaç ile bir süre sohbet etti.

“HEMŞERİ DERNEKLERİ DEVLET İLE MİLLET ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık daha sonra merkezi İstanbul’da olan Sakkuşağı Derneği Pütürge Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Çalık, Pütürgelilerin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Pütürge’de bir ilki yaşadık. Hemşeri dernekleri farklı illerde açıldığında bütün hemşerilerimizin orada toplanmasına vesile olur. Bu Sivil Toplum Örgütleri, hemşehri dernekleri de devlet ile millet arasında bir köprü olur. Bu köprünün Pütürge ilçesindeki mahallelerimiz bir araya gelerek, Pütürge’nin en zor bölgesi olan Sakkuşağı bölgesinin derneği Pütürge’de açıldı” ifadelerini kullandı.

ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI

Yeni yapılan Hükümet Konağında incelemelerde bulunan Çalık, daha sonra Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Vatani görevini yerine getiren erlerle uzun süre sohbet eden Çalık, askerlerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

“YEREL YÖNETİMLERDEKİ BAŞARIMIZ YÜZÜMÜZÜN AKI”

Pütürge Belediyesi’nin mesire alanında da incelemelerde bulunan Çalık, nikah salonu ve taziye yerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Pütürge için hizmetkar olduklarını ve arı gibi çalıştıklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise her bölgeye orada yaşayan insanların gözüyle baktıklarını ifade ederek, “Her bölgeye önem veriyoruz. Hizmet, insanların ayağına götürüldüğünde hizmettir, bizde bu anlayışla yaklaşıyoruz” dedi.

Öznur Çalık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimlerde çığır açtığını belirterek, “Belediye başkanı olduğunda İstanbul’da yapmış oldukları değişiklik, bize 2002 yılında AK Parti iktidarını getirdi. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız bizim yüzümüzün akı.16’ncı yılımızı tamamladık, yerel yönetimlerdeki başarılar, bizim başarılarımızdır” diye konuştu.

Çalık, Pütürge Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen 1. Pütürge Bal Festivali’nin açılışına katıldı. Kendisine ikram edilen balı protokol üyelerine ikram eden Çalık, festival kapsamında açılan bütün stantları gezerek, vatandaşlarla bayramlaştı.

ZALİMLERİN ZULMÜNÜ LANETLİYORUZ

Kurban Bayramı’nın Ortadoğu’da mazlumların gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını temenni eden Çalık, “Ortadoğu coğrafyasında yaşanan, mazlumlar coğrafyasına dönüştürülen ve mazlumların gözyaşının dökülmesine vesile olan zalimlerin zulmünü lanetlerken, sessiz kalan dünyaya lanetlerimizi yağdırırken, Yüce Rabbim inşallah bu bayramları mazlumların gözyaşının dindiği, zalimlerinde sonunun olduğu bayram olmasına vesile olur. Yüce Rabbim o mazlumlar coğrafyasını inşallah mağluplar coğrafyası olmaktan çıkarır, kazananlar coğrafyasına dönüştürür. Akan gözyaşı ve kanlar inşallah diner” diye konuştu.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, festivalin anısına protokol üyelerine plaket ve bal takdim etti.

HABER MERKEZİ