09 Aralık 2017 Cumartesi

BURSA’DA MALATYA RÜZGARI

Bursa Gastronomi Derneğ’inin düzenlemiş olduğu 1.Bursa Ulusal Kestaneli Lezzetler yemek Yarışması’nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen Tanınmış şefler ve birçok şef adayı bir araya geldi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:25
BURSA’DA MALATYA RÜZGARI

Kıyasıya mücadele eden lise ve üniversiteli şef adayları 3 günün sonunda madalyalar ve belgelerle ödüllendirildi. Malatya’yı, Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğretmeni Ali Özdemir koçluğunda yarışmaya hazırlanan  iki şef adayı öğrencimiz temsil etti.

VAN’DA DA ÖDÜL ALMIŞLARDI
Toplam iki kategoride hünerlerini sergileyen öğrencilerden Oğuzhan Berberoğlu lise düzeyi restoran tatlı tabağı yarışmasında altın madalya, diğer öğrenci Mehmet Emin Aydın lise düzeyi taze makarna yarışmasında gümüş madalya almaya hak kazandı. Yine Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl Van’da düzenlenen ulusal yemek yarışmasına içerisinde aynı öğrencilerin de bulunduğu bir ekiple katilmiş 3 kategoride altın, en iyi okul kategorisinde gümüş ve iki kategoride de bronz madalya alarak yarışmaya damgasını vurmuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BursaMalatyaGastronomi

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