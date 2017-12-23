Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, Yeşilevler’in yanında bulunan 13 dönümlük yeşil alan için seferber oldu. Alana park yapılmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketinin ellerinden geleni yaptığını iddia eden Muhtar Ünalır, BUSABAH’a konuştu.

4 bloğa yani 60 daireye ait 13 dönümlük bir park alanı bulunduğunu dile getiren Muhtar Ünalır, alanı 2003 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik Şirketinin kendilerine teslim ettiğini ifade etti.

ANAKARA’YA GİDİP ŞİKAYET ETTİM

13 dönümlük park alanları bulunduğu halde park yapılmadığını savunan Muhtar Ünalır, “Hatta alana park çalışması yapılmasına rağmen atıl durumda duruyordu. Burada değişik şeyler yapılmaya çalışıldı. 13 dönümlük alanı vatandaşın elinden almak istediler. Ancak ben muhtar olunca bu alanın park yapılması için çalışmalara başladım. Ben parkın etrafını Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla duvarla çevirttim ve bu alanı bir park alanı haline getirdim. 13 dönümlük alanın park olması için Büyükşehir Belediyesi’ne gidiyorum, ‘baharda yapılım’ diyorlar, baharda gidiyorum ‘güzün yapalım’ diyorlar. Burada için 450 milyarlık proje hazırlandığını söylüyorlar. Mahalleliler ‘Bizim park yerimiz yok mu, neden yapılmıyor, neden bize eziyet yapıyorlar?’ diye bana sorular. Ben bu alanın park yapılması için BİMER'e yazı yazdım. Ankara'ya gidip şikayet ettim” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİZİ UYUTUYOR

13 dönümlük park alanlarının Esenlik şirketine peşkeş çekildiğini iddia eden Muhtar Ünalır, “Seçim yaklaşıyor ve biz seçimden önce Esenlik'e gideceğiz. Gerekirse orada bin kişilik bir grupla Esenlik'in bahçesinde sesimizi duyuracağız. Büyükşehir burada uyumasın, bu alanı Esenlik'e peşkeş çektirmesin. Hakkımızı istiyoruz. ‘Dağa, taşa yeşillik yapıyoruz’ diyorlar, şov yapıyorlar. Hazır kapının önünde 5 bin kişiye hitap eden, 13 dönümlük bir park, atıl vaziyette, köpeklerin yuvası olmuş, sarhoşların yuvası olmuş vaziyette. Ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi ve bizim Esenlik Müdürümüz bizi uyutuyor, bize sahip çıkmıyor. Biz sonuna kadar bu hakkımızı alacağız neye mal olursa olsun. Seçimler geliyor. Biz değil, kendileri düşünsün” ifadelerine yer verdi.

PARKI YAPMAZLARSA KENDİLERİ BİLİR

2002 yılında 13 dönümlük park alanı için 35 bin lira para verdiklerini savunan Muhtar Ünalır, “Alana cami yapalım, ya da size muhtar evi yapalım, buraya sağlık ocağı yapalım’ diye bizi uyuttular. Bunlar parasını aldı bizden. Süs havuzlarına kadar yapılacak diye vaatlerde bulunuldu. Biz geçmiş yıllarda tapu dâhilinde 2002 yılında biz 35 bin lira para verdik. 2003 yıllarında bunlar başa geldi. Bunlar diyor ki 'burayı bizden öncekiler yapacaktı.' Önceki de AK Parti Belediye Başkanıydı, Şirketin Müdürüydü, şimdiki de. Devlette hizmet süreklidir. Yarın bunu yapmazlarsa kendileri bilir. Ben bunu Öznur Çalık'a söyledim, Bakanımıza söyledim. Hatta bazı konuları meclise kadar taşıdım. Bunu Meclise taşıtan yönetim utansın. Yoksa benim belediye ve hükümetle hiçbir sorunum yok. Herkes beni tanır, fikrimi ve zikrimi çok iyi bilirler. Ben 13 dönümlük park alanını peşkeş çektirmem. Hodri meydan. Seçimler yaklaşıyor. Ben bu parkı yaptırtacağım” iddialarında bulundu.

MUTLU SARIGÜL