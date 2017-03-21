21 Mart 2017 Salı

Burası Venedik değil, Dost Sokak!

Yağmur yağdığında adeta Venedik caddelerini anımsatan, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi Dost Sokak, kaderine terk edilmiş durumda. Altyapı sorunlarının bir an önce giderilmesini isteyen sokak sakinleri, ayrıca çöplerinin toplanmadığını da ileri sürüyor.

21 Mart 2017 Salı 11:51
Burası Venedik değil, Dost Sokak!

  Burası Venedik değil, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi Dost Sokak. Yağmur yağdığında sokak adeta göle dönüşüyor. Uzun zamandan bu yana aynı sorunu yaşayan sokak, adeta kaderine terk edilmiş durumda. Sokağın sorunu sadece altyapıyla da sınırlı değil. Çöplerinin toplanmaması da sokak sakinlerinin problemi. Bu gibi sorunlarını BUSABAH’a anlatan ve yetkililere tepki gösteren sokak sakinleri, yaşadıkları problemlerinin bir an önce çözülmesi gerektiğini söylediler.

“NE ELBİSE KALIYOR NE AYAKKABI”
  Hizmet istediklerini ifade eden vatandaşlar, şunları kaydettiler:

“Uzun zamandan bu yana sokağımızın gideri yok. Yağmur zamanı neredeyse sokağımız bir göl haline geliyor. Siyasiler sadece oy toplamaya geliyor. Sorunlarımızla ilgilenen yok. Biz hizmet istiyoruz. Ne sokağımızda bir normal altyapı var ne de bizimle ilgilenen bir belediye var. Çöplerimiz dahi alınmıyor. Yağmur yağdığı zaman dışarıya çıkamıyoruz. Ne elbise kalıyor ne ayakkabı. Bizimle hangi belediye ilgilenecek, bilemiyoruz. Hizmet istemek bir vatandaş olarak en doğal hakkımız. Sadece seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Bir an önce sorunumuza çare bulunmalı.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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