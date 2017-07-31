Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelecekte de gelenekselleştirilmesi planlanan “Kuru Kayısı İhracat Sezonu”nun açılışı gerçekleştirildi. Malatya Şire Pazarı’nda gerçekleştirilen 2017 Kuru Kayısı İhracat Sezonu’nun açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, bazı kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile ihracatçı ve üreticiler katıldı. açılışta ilk konuşmayı Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey yaptı.

Başkan Özbey, yaşanılan sorunları maddeler halinde sıralayarak, kayısıda mutlaka bir taban fiyat uygulamasının olması ve ihracatta fon uygulamasının mutlaka düşünülmesi gerektiğini söyledi.

ÜRÜN BOL FAKAT KALİTELİ ÜRÜN YOK

Kayısı fiyatının daha aşağıya çekilmemesi için ihracatçıların özverili olması gerektiğini dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Ürün bol, fakat kaliteli ürün yok. Bu noktada üretici ciddi anlamda mağdur. Ben burada üreticiler adına da fiyatların daha da aşağıya çekilmemesi için ihracatçılarımızın bu noktada özverili davranarak kendi aralarında bir centilmenlik anlaşması yaparak, ürünün çok aşağı bir fiyatta alınmaması için gönül birliğiyle, el birliğiyle üreticinin sıkıntısını giderilmesi noktasında bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyor ve buna inanıyorum” diye konuştu.

İNŞALLAH BEREKETLİ BİR YIL OLUR

Kayısının Malatya ekonomisi için önemli olduğuna dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Sadece kayısı üretici veya bu işin ticaretini yapanlar için değil, Malatya ekonomisi için Malatya’nın kalkınması için çok önemli bir konu. Kayısının belki çok küçük görünen sorunları var. Ama temelde herkes sahip çıkmadığı müddetçe mutlaka bir yanı eksik kalacak. Biz birlikte hareket etmediğimiz müddetçe her zaman kayısıyı konuşacağız ama mesafe alacağımız kanaatinde değilim. Kayısının Tarım Sigortasına dahil edilmesi süreci olsun, ürün tanıtılması olsun belli bir mesafe alındı. Ama çok daha ileri taşınması gerekiyor. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah kazançlı bir yıl olur” ifadelerini kullandı.

ÇALIK’TAN CUMHURBAŞKANI MÜJDESİ

İhracat rakamlarının 2016’ya göre daha iyi bir seviyeye çıkmasını temenni eden ve Malatyalılara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’a Malatya’ya geleceği müjdesini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Bugün Ticaret Borsamızın kayısı ihracatı için ‘Bismillah’ dediği ilk gün. Ve inşallah ihracat rakamlarımız 2016’dan çok daha iyi bir seviyeye yükselecektir. İhracat rakamlarımızın en önemlisi kayısımız. Malatya ekonomisinin omurgası. ilk kez kayısı sigorta kapsamına alındı. Yapmış olduğumuz kayısı sigortalarını hükümet olarak 3’te 2’sini biz karşıladık. Kayısımızın, üreticimizin güçlenmesi bizi güçlendirecek. Bugün kayısı ihracatının ilk sabahında, ilk adımının atıldığı günde kayısı üreticilerimize Malatyalı hemşerilerimize de Allah nasip ederse ayın 5’inde bir misafir gelecek. Size bir teşekkür etmek için, hepinizin dört gözle beklediği bir misafir 5 Ağustos’ta Malatya’mızda olacak. 16 Nisan’da Malatya’nın güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için vermiş olduğu desteğe teşekkür etmek için, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da olacak inşallah” şeklinde konuştu.

BUNU KORUMAMIZ GEREKİYOR

Daha sonra söz alan Malatya Valisi Ali Kaban da, kayısının Türkiye’de bir veya iki ürünün haiz olduğu bir ayrıcalığa sahip olduğunu belirterek, “O da dünyada yüzde 90’na varan bir hâkimiyet. Şunu ben hep belirttim; tekrar belirtmek ihtiyacı hissediyorum: Bu tarzda dünyada hakim olunan ürün egemenliği fazla kalmadı. Dolayısıyla bu hem hitap ettiği kitle olarak bu işten geçimini sağlayanlar hem de bir prestij olarak bir ülke için gerçekten gurur verici bir durum. Bunu korumamız gerekiyor. Bir benzerini daha önce Ordu Valiliğim sırasında fındıkta yaşamıştık. Fındık ile ilgili yaptığımız çalışmada kayısı dikkatimizi çekmişti. Ama netice itibariyle yaptığımız çalışmanın sonucu şuydu: Eğer biz fiyatı ve stoku kontrol edebilirsek, fiyat ve stokta bir güvence, garanti oluşturabilirsek, bu tip ürünlerde hakimiyetimizi dünyada devam ettirebilmeniz ve bu işten daha çok ekmek yiyebilmeniz mümkün olabiliyor. Bu neticede ticari bir meseledir” söylemlerini kullandı.

Açılışta son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci söz aldı. Kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, bunu burada bulunan, bulunmayan herkesin bildiğini söyledi.

ACI BİR TECRÜBE YAŞADIK

Bakan Tüfenkci, “Kayısının Malatya’ya sağlamış olduğu katma değer Malatya’da üretilen hiçbir üründe mevcut değil. Ama ne acıdır ki, Malatya’da kayısı dendiğinde muhatap alacağımız sadece kayısıyla iştigal eden bir kurumumuz da maalesef yok, bugüne kadar da oluşturamadık. Ben buradan sizlere sesleniyorum; geçmişte biz ‘Kayısı Birlik’le acı bir tecrübe yaşadık. Maalesef Kayısı Birliğin bu kötü tecrübesi bize olumsuz ve acı bir miras bıraktı” diyerek, bunun önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

2017’DE EKONOMİYİ TOPARLADIK

Hükümette ve AK Parti siyasetinde çok güçlü olduklarını ve bundan istifade edilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Bunun için konuşmaktan çok, iş yapmamız lazım, elimizi taşın altına koymamız lazım. Türkiye 2016 yılında gerçekten hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi milletin iradesine, Hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapıldı; esasında da millete karşı yapıldı. Bunun bütün zararlarını 2016 yılında bu millet çekti. Ve Allah’a hamd olsun ki, dirayetli bir Cumhurbaşkanı, dirayetli bir Başbakan ve bir Hükümet vardı. O zararları 2016 yılında aldığımız tedbirlerle, teşviklerle en aza indirdik. Ve 2.9 oranında bir büyümeyi yakaladık” şeklinde konuştu.

LİSANSLI DEPOCULUĞU KİMİN KURMASI GEREKİYOR?

Lisanslı depoculuğun önemine değinen Bakan Tüfenkci, “Biz Malatyalılar olarak kendi ürünümüze kendimiz sahip çıkmalıyız. Hükümet olarak Coğrafi Tescili gerçekleştirdik. Aydın incirinden sonra Malatya kayısısı Coğrafi İşarette Tescil yaptı. Bu yeterli mi, değil. Bundan sonra coğrafi işaretin tescili için adımlar atmamız lazım. Bunu tanıtmamız lazım. Avrupa’ya, dünyaya tanıtmamız lazım. Ben Ticaret Bakanıyım. Bu işler bizim işimiz. Ama kiminle yapacağız? Gelin yapalım; lisanslı depoculuğu, kimin kurması gerekiyor? Bakan olarak ben uzun süre gündeme getirdim bunu. Lisanslı depoculuğu kayısıcıların, üreticilerin kurması gerekiyor. Bütün Türkiye’de gidin üreticiler, borsalar ortak olarak hep birlikte bunu kurarlar. Malatya’da bu olmuyor. Malatya’da Belediye Başkanımızı, Borsa Başkanımızı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızı bir araya getirip lisanslı depoculuğun Malatya’da olması gerektiğini söyledik. Parası da hazır” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, lisanslı depoculuğun ne olduğunu ve nasıl olduğunu da anlattı.

KAYISININ ÜRETİM VE SULAMA PROBLEMLERİ DE VAR

Kayısının sadece pazarlama sorunu olmadığını belirten Bakan Tüfenkci, “Ben yine diyorum ve iddialı konuşuyorum; önümüzdeki hafta içerisinde veya 10 gün sonra Ekonomi Bakanlığındaki arkadaşlarıma da talimat vereceğim. Ben bunu Bakanlar Kurulu’nda dile getirdim ve gerçekten de destek gördü. Biz fındığa veriyorsak, diğer ürünlere destek veriyorsak, ihracatta en önemli stratejik ürünlerden birisi olan kayısıya da vermemiz lazım. Kiminle çalışacağız? Bunu da halledeceğiz inşallah. İnşallah bu fonu da getirmiş olacağız. Kayısının sadece pazarlama sorunu yok. Aynı zamanda kayısının üretim ve sulama problemleri de var. Biz üretimi planlamak zorundayız. Biz sulamayı halletmek zorundayız. Bunun için hem Boztepe Barajı’nı bu yıl sulamaya açtık, Mayıs ayından itibaren su veriliyor, hem de Turgut Özal Barajı’nı da devreye soktuk. Bu yeterli mi, yeterli değil. Çat Barajı’yla ilgili Şerefhan Deresi’ndeki problemi de inşallah 2017 yılı sonu itibariyle çözmüş olacağız. Bunun da talimatını verdik. Bu da yetmez. Bizim özellikle Battalgazi ve Orduzu tarafında kapalı sulamaya geçmemiz gerekiyor. Çünkü Malatya’nın suları bilinenin aksine kaynakları kıt. Kapalı sulamaya geçmemiz gerekiyor bununla ilgili planlamayı bitirdik. İnşallah bunu da devreye alacağız” söylemlerini kullandı.

HÜKÜMET OLARAK VARIZ, AK PARTİ OLARAK VARIZ

“Kayısının, fındığın fiyatını biz belirleyemiyoruz” diyen Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

“Malatya’nın birinci ürünü kayısıya, kayısıcılara şu mekan yakışıyor mu? Bunun ticaretini yapanlara yakışıyor mu? Hangi depoda bu ürünü sağlıklı bir şekilde depolayabiliyoruz? Ekşimesinden tutun başka sıkıntılarına kadar, dar alan… Ben size buradan açık çek veriyorum; yer bulun, bir araya gelin ben size krediyi çıkartacağım. Çok düşük faizle… Tıpkı küçük sanayicilere yaptığımız gibi. Varsanız, biz varız. Hükümet olarak varız, AK Parti olarak varız. Gelin bu mekanı düzenleyelim. Biz 111 ülkeye kayısı ihracat ediyoruz. Şu andaki rakamlar Malatya’nın ve Türkiye’nin hakkettiği rakamlar değil. Tonu ne kadar fazla olursa olsun, üretim ne kadar fazla olursa olsun siz dünyaya bunu iyi pazarlarsanız onu satarsanız; daha fazla gelir elde edersiniz. Ama siz kendi kayısınızın değerini bilmez, birbirinizin üzerinde fiyat kırarsanız buradan dışarıdaki alıcılar, elbette ki onlar da ticaret yapıyorlar, kazançlı çıkarlar. Ne acıdır ki, burası kayısının kalbi sayılır ama biz kayısının fiyatını bu borsada belirleyemiyoruz. Kayısının, fındığın fiyatını biz belirleyemiyoruz. Gelin fiyatı biz belirleyelim. Biz bu noktada elimizi taşın altına koymaya hazırız, sizler de elinizi taşın altına koyarsanız Malatya’nın geleceği inşallah çok daha parlak olacak.”

Konuşmaların ardında temsili kayısı satışı yapıldı.

MUTLU SARIGÜL