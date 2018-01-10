10 Ocak 2018 Çarşamba

Burada telefon bile çekmiyor

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde bulunan Şeref Mezrası sakinleri, başta kanalizasyon sorunu olmak üzere tüm sorunlarının çözüme kavuşmasını istiyor. Söz konusu mezrada telefonlarının bile çekmediğini belirten vatandaşlar yardım bekliyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:24
Burada telefon bile çekmiyor

  Vatandaşlar, başta mahalle ortasında akan kanalizasyon olmak üzere yaşadıkları sorunun çözümü için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden yardım bekliyor. Köyün sorunları hakkında konuşan eski muhtar Mehmet Poyraz, “En önemli sorunlarımız, içme suyu, kanalizasyon ve cep telefonlarının çekmemesi. Bir olay olduğunda, hastamız olduğunda dağlara çıkıp cep telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Karda, kışta dağın başında telefon görüşmesi yapıyoruz. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu

EN BÜYÜK SORUN KANALİZASYON
  Mahalle sakinlerinden Emine Poyraz ise, Büyükşehir olduktan sonra hizmetlerin gelmeye başladığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz çocuklarımıza park yaptı, Allah razı olsun. Ancak kanalizasyonumuz yok, sağa sola akıyor, kokuyor. Rahatsız oluyoruz, çocuklarımız bir hastalık kapacak diye korkuyoruz. Buralarda kokudan durulmuyor, bizim yaşımız gelmiş geçmiş ama çocuklarımız için hizmet istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

BAZ İSTASYONU YOK
  Bir diğer mahalle sakini Mustafa Poyraz da mahallelerinde bazı eksikliklerin bulunduğunu belirterek, “Kanalizasyon kuyudan taşıyor, mahallenin ortasından böyle akıp gidiyor, pis kokudan durulmuyor. Etrafa mikrop saçıyor. Yol sorunumuz var, içme suyumuzda sıkıntı var, cep telefonlarımız çekmiyor, baz istasyonu yok. Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz, bizim buralara hizmet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İÇME SUYU SORUNU DA YAŞANIYOR
  Mahalle sakinlerinden Abidin Tercan ise özellikle kanalizasyon sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ederek, “Burada kanalizasyonumuz yok, kuyu tertibatı var oda devamlı taşıyor. İçme suyu sıkıntımız var, şebekelerimiz çoğu zaman akmıyor. Bize en yakın yerden sondaj veya su verilirse memnun oluruz” diye konuştu.

İHA
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