16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna 17 gün kaldı. Partiler de propagandalarını hazırlayarak sahada çalışmalarını sürdürüyor. Referandum sürecinde Malatya’nın nabzını tutacak olan BUSABAH, bu defa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı dinledi.

“ELLE TUTULUR TARAFI YOK”

Değişiklik yapılacak olan maddeler hakkına konuşan Başkan Kiraz, “16 Nisan’da referanduma gidilecek. Referandumda bizim karşı çıktığımız noktalar var. 18 maddede değişiklik yapılıyor ama 18 maddenin hiçbirinde elle tutulur bir tarafın olmadığını görüyoruz. Özellikle tek bir kişinin seçiliyor olması ve bütün yetkilerin o bir tek kişiye veriliyor olması bizim üzerinde durduğumuz asıl noktalardan birisi. Bu değişikliği sadece bugün için düşünmemek lazım. Önümüzdeki süreçte gerçekten ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceğimiz zamanlar olabilir” ifadelerinde bulundu.

“YÜZYIL ÖNCEYE DÖNÜŞÜN UYGULAMALARI”

Sistemin dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem olduğunu savunan Kiraz “Sisteme baktığımızda, dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Başkanlığın çok daha ötesinde bir düzenleme getiriyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kendi yöneticimizi seçmek kendi elimizdeyken, tamamen atanmışların yönettiği bir ülke haline geliyoruz. Meclisin yetkileri azalıyor. Bu, tamamen bir geriye gidişin, yüzyıl önceye dönüşün uygulamaları. Bunun dışında ülkenin geleceğine yönelik bir madde göremiyoruz” sözlerini kaydetti.

“BİR PARTİ RESMEN DEVLET OLACAK”

Yapılacak değişiklik noktasında karşı çıktıkları önemli konuları anlatan Enver Kiraz, “Karşı çıktığımız en önemli noktalardan bir tanesi cumhurbaşkanının partili olması. Burada hesabı yapılmamış, ayrıntılı değerlendirilmemiş birçok şey var. Asıl iki başlılık şimdi başlayacak. Çünkü asıl torpil yapma, asıl adam kayırma şimdi başlayacak. Bu sistemle bir parti resmen devlet olacak, hükümet olacak. Çünkü o partinin genel başkanı her şeyi belirleyen kişi olacak. Böyle bir sistemde en başta demokrasiden bahsetmek mümkün değil” diye konuştu.

“HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKACAK”

Milletvekili sayısının artırılması ile ilgili de konuşan Kiraz, “Bir de Meclisteki milletvekili sayısının neden artırıldığını anlamıyoruz. O milletvekili için bir defa aylık olarak bütçeden kaynak kullanılıyor. Bu kadar işsizliğin olduğu, bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu, bu kadar insanın yoksul olduğu bir dönemde bunu yapmak doğru bir şey değil. Bu, hepimizin cebinden çıkacak. Dolayısıyla bu ülkenin kaynaklarından gidecek. Biz bunu tek kişi üzerinden düşünmüyoruz. Beşer şaşar diyoruz. Ülkenin başına ciddi sıkıntılar getirilebilir. Bu, doğru bir sistem değil” dedi.

“ÜLKEYİ UÇURUMA GÖTÜRECEK”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sözlerini devamında özetle şunları söyledi:

“Herkesin, bu maddeler ne getiriyor, ne götürüyor onu bir defa algılaması gerekiyor. Ve herkesin parti kimliğinden sıyrılması gerekiyor. Herkes, normal seçimlerde bir defa düşünüyorsa, burada en az 3 defa düşünecek. Bunun geriye dönüşü yok. Vatandaşımız, siyasi kimliğini bir tarafa koyduğunda, önyargılarından tamamen sıyrıldığında, eminim ki bu sistemin ülkeyi götüreceği uçurumu görecektir. Bu maddelere baktığınıza mesela doları düşürecek bir madde yok, işsizliği azaltacak bir madde yok, ya da ekonomik olarak insanı rahatlatabilecek bir madde yok. Ülkeyi terör belasından kurtarabilecek bir madde de yok. Bu 18 madde için Türkiye Büyük Millet Meclisi oturdu, sabahlara kadar mesai yaptı. Ama bir gece oturup terör için neden mesai yapmadı? Yoksulluğu nasıl bitirebilirsiz, işsizliği nasıl halledebiliriz diye bir gün oturup sabahlara kadar neden mesai yapmadı? Bu 18 madde içerisinde işçi yok, işsiz yok, esnaf yok, halk kesimi yok, taşeron işçiler yok, asgari ücret yok, emekli yok, Meclis de yok… E kim var bu maddelerin içerisinde? Bir tek kişi var. Bütün yetkiler bir tek kişiye veriliyor.”

“HAYIR’IN HİÇBİR RİSKİ YOK”

“Hayır’ın hiçbir riski yok” diyen Kiraz, “Hayır’ dersek cumhurbaşkanı yerinde duruyor, başbakan yerinde duruyor, bakanlar kurulu, hükümet, milletvekilleri yerinde duruyor. Gelecek seçimlerde partine yine oyu verirsin, yine hükümeti tek başına kurar. 15 yıldır AK Parti’ye bu yetki veriliyor. Kimsenin boğazına yapışmadık neden bu yetkiyi veriyorsunuz diye. Herkes demokratik hakkını kullanıyor ve biz de saygı duyuyoruz. Yine aynı seçimlerde bu sistem işler gider. Şimdi güçlü bir ülke için evet dememiz lazım diyorlar. Peki, bu maddelerden hangisi ülkeyi güçlendirecek. Demokrasi açısından hangi madde bizi güçlendirecek? Ekonomi açısından hangi madde bizi güçlendirecek? Biz parti olarak, parti rozetlerimizi taşımıyoruz, bayraklarımızı taşımıyoruz. Sadece Türk bayrağı taşıyoruz. Şatafatlı müzikler çalmıyoruz. Gidiyoruz, birebir vatandaşlarımıza anlatıyoruz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.







TÜRKAN YILDIZ