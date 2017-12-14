14 Aralık 2017 Perşembe

Bulguya rastlanmadı!

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Suriye uyruklu bir vatandaşın kimyasal maddeye maruz kaldığı haberine ilişkin bir açıklama yaptı.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:36
Bulguya rastlanmadı!

  Açıklamada, “13 Aralık 2017 Günü Saat: 13.17’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne İl Göç İdaresi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen ihbarda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt için gelen Suriye uyruklu bir vatandaşın kimyasal maddeye maruz kaldığı bilgisi gelmiştir. Bunun üzerine Müdürlüğümüz KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Müdahale Birimi harekete geçerek ivedilikle olay yerine intikal etmiş yapılan ortam ölçümlerinde herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanmamıştır. Rahatsızlanan şahısta solunum güçlüğü gözlenmiş, ihtiyaten olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekibiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin KBRN Ünitesi’ne nakli sağlanmıştır. Daha sonra hastane ile yapılan telefon görüşmelerinde şahısta astım rahatsızlığı olduğu muhtemelen astım krizi geçirdiği, dolayısıyla herhangi bir kimyasal etkilenme ve bulguya rastlanılmadığı anlaşılmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ
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