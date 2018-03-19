“BULDOZERLER RACHEL’İ EZMEKTEN ÇEKİNMEDİ”

16 Mart Dünya Vicdan Günü dolayısıyla bir açıklama yapan MAZLUMDER Malatya Şubesi Üyesi Fikri Aksoy, “Binlerce yaşlıyı, kadını, çocuğu, masumu katlettikleri gibi İsrail buldozerleri Rachel’i de ezmekten çekinmediler. İşte vicdanlı ve vicdansızlar da böylece ayrılmış oldular” dedi.

2003 yılındaki yaşanan bir olay nedeniyle gerçekleştirilen 16 Mart Dünya Vicdan Günü dolayısıyla MAZLUMDER Malatya Şubesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasını MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fikri Aksoy yaptı.

16 Mart’ta dünya vicdanının en gür sesininRachelCorrie olduğunu ifade eden Aksoy, Corrie’nin bedenini İsrail’in buldozerlerinin önüne atarak, karanlıktan patlayan bir ışık kümesi gibi etrafını ışığa boğduğunu söyledi.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ

Aksoy, “Belki kendi ırkından dininden ülkesinden değildi ama o da bir insandı. Raçhel, canını siper etmekte hiç tereddüt etmedi. Belki kararmış kalpler, duymayan kulaklar, görmeyen gözler sızlamayan vicdanlar harekete geçer diye. Ama zalimlerin kalpleri mühürlenmişti. binlerce yaşlıyı, kadını, çocuğu, masumu katlettikleri gibi İsrail buldozerleri Rachel’i de ezmekten çekinmediler. İşte vicdanlıve vicdansızlarda böylece ayrılmış oldular” dedi.

AĞIR BEDELLER ÖDENDİ

Bunun ne ilk nede son olacağını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

“16 Mart’ta Halepçe’de binlerce savunmasız insanı, sarin gazıyla katlettiler. Bir kez daha insanlık adına utanç duyduk ama güç odaklan yine sessizdi bu vahşete ortaktılar çünkü. Yine 20 Mart’ta aynı işgalci zihniyet Irak’ı işgal etti on binlerce masum sivil bedel ödedi insanlık ayaklar altına alındı vicdanlar yaralandı ağır bedeller ödendi ve ödenmeye devam edilmekte.Bu katliamların, savaşların, saldırıların farklı sebepleri var. Kimi demokrasi getireceğiz özgür olacaksınız diyor o ülkeyi milleti yıllarca esir alıyor, visal çıkarlarını öne çıkarıyor kimi ırkçı zihniyeti ön plana çıkarıyor ama sonuçları hep aynı siviller masum halklar ağır bedeller ödüyor.Şimdi bir kez daha zalime zulmünü durdur güçlüye güçsüzü ezme ortak değerlere saygılı olun insanlığı canileştirmeyin bunlar insanlık adına, insan hakları namına suçtur diyoruz. Bunlar altına imza koyduğunuz bildiriler sözleşmeler ve yaratılış fıtratını bozmaktır diyoruz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi