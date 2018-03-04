''BULAK'' ADLI BELGESELİN GALASI YAPILDI

MAFSAD’ın da destek verdiği belgeselin galası Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Fahri Kayahan Salonunda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Turgay Kuralın yaptığı belgesel Çıldırmış kadınların eksi 30 derecede tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde açtıkları ve 'Bulak' diye isimlendirdikleri deliklerden yaptıkları balık avını ve günlük hayatlarından kesitler sunuyor.

Dramatik bir anlatım tarzında kurgulanan belgeselin galasına Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kadir Çelik, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, basın mensupları, MAFSAD üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyeleri ve sinema severler katıldı.

Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kadir Çelik, "Malatya olarak Kural'ın kıymetini bilmediğimizi biliyordum ama bugün bunun çok daha farkına vardım. Uluslararası arena sanatını emeğini taktir ediyorum. İnşallah Malatya olarak bizde bundan sonra ki süreçte kadrini ve kıymetini biliriz” ifadelerini kullandı.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan ise, Yönetmen Kural ile çok güzel işler yaptıklarını belirterek, Kural'ın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu da, “Malatyamızda sanat ve bütün dalları özellikte fotoğraf, sinema ve güzel sanatlar dalındaki bütün alanlarda daha aktif bir Malatya, büyükşehir ile diğer belediyelerimizle ve il Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Malatya Valiliği olarak, sizleri daha fazla buluşturma gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. İnşallah daha büyük projelerde bir araya geliriz ve öyle umuyorum ki 1 yıl sonra bugün izlediğimiz bu belgeselin başarılarla tekrar Malatya'ya dönüşünü kutlamak tekrar yine bir araya geliriz diye düşünüyorum”şeklinde konuştu

Film gösteriminin ardından, sinema sanatına verdiği katkıdan dolayı Turgay Kural’a Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve MAFSAD tarafından plaket takdim edildi.