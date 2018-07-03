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 “Bugün Sivas’tayız, 5 Temmuz’da Başbağlar’da olacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki milletvekillerinden oluşan heyet 25. yılında Sivas olayında yaşamını yitiren aydınları andılar. Anmada konuşan Ağbaba, “Bizler insan haklarına, barışa, demokrasiye inanan insanlar, bu acının unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün 2 Temmuz Sivas’tayız, 5 Temmuz'da Başbağlar'da olacağız” dedi.

 “Bugün Sivas’tayız, 5 Temmuz’da Başbağlar’da olacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığındaki milletvekillerinden oluşan heyet 25. yılında Sivas olayında yaşamını yitiren aydınları andılar. Anmada konuşan Ağbaba, “Bizler insan haklarına, barışa, demokrasiye inanan insanlar, bu acının unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün 2 Temmuz Sivas’tayız, 5 Temmuz'da Başbağlar'da olacağız” dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:32
 “Bugün Sivas’tayız, 5 Temmuz’da Başbağlar’da olacağız”

Sivas'ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydın İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önünde düzenlenen programda anıldı. CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Yüksel Mansur Kılıç, Kadim Durmaz, Servet Ünsal, Mustafa Tuncer, Özgür Karabat ve Ulaş Karasu’dan oluşan milletvekili heyeti Sivas’ta düzenlenen anma etkinliğine katıldılar.

“KINIYORUZ”

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "25 yıldan beri insan olan herkesin yüreği yanıyor, bu acıyı yaşıyor. Sivas katliamının gerçek suçluları hesap vermediği sürece o yüreklerde yanan ateşler sönmeyecek. Hesap verilmediği gibi maalesef bu cinayeti işleyen katillerin mağdur gösterilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Mağdur varsa burada yanan çocuklarımızdır, 18 yaşında, 20 yaşında yanan ailelerdir. Yanan, Türkiye'dir. Bu olayın mağduru bütün insanlıktır, bütün Türkiye'dir. Bizler insan haklarına, barışa, demokrasiye inanan insanlar, bu acının unutulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine onlarca önerge verdik aydınlanması için. Bu mücadele bundan sonra devam edecek. Bütün katliamları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
ChpVeli AğbabaSivasBasbağlar
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