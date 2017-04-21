Diyarbakır’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın güvenlik gerekçesi ile Malatya’ya gönderilmesi üzerine dava bugün Yakınca Spor Salonu’nda görülecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kışanak ve Tuncel hakkında yapılacak yargılama güvenlik gerekçesi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

230 YIL HAPSİ İSTENDİ

Malatya’da görülecek duruşmada Gültan Kışanak için hazırlanan iddianamede, “Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek”, 41 kez “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken; Tuncel hakkında da, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve 16 kez “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA MALATYA’DA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası güvenlik gerekçesiyle Malatya’da görülecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “güvenlik gerekçesi” ile nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmişti. Nakile ilişkin talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakline karar vermişti. Kararın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı davanın Yakınca Spor Salonu’nda yapılamasını kararlaştırıldı.

ÖZEL MAHKEME SALONU YAPILDI

Öte yandan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yakınca Spor Salonu’nda hazırlanan mahkeme salonu bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu, Kışanak ve Tuncel hakkındaki davaya da ev sahipliği yapacak. Yakınca Spor Salonu’nda yargılanması devam eden tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu’da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanığın yargılanması devam ediyor.

TAHİR ÖZÇELİK