Türkiye ve Malatya’nın da içerisinde bulunduğu bölge genelinde ilkbahar aylarında yaşanan serin hava ve uzun süren yağışlar, bazı tarla bitkilerini olumsuz etkiledi. Özellikle havanın bol yağışlı ve serin geçmesinin tahıl ürünlerinde bir rekolte düşüklüğüne neden olacağı yönündeki söylentiler kafaları karıştırırken, bu söylentilere cevap veren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, BUSABAH gazetesine konuştu.

Başkan Gündüz, sonbahar döneminde Malatya’da yeterli yağış alınmadığı için bitkilerde tohum ekiminin çiftçiler tarafından biraz geciktirildiğini söyledi.

REKOLTEDE DÜŞÜŞ OLACAK

Tahıllarda rekolte düşüklüğü olacağını doğrulayan Başkan Gündüz, “Ayrıca yağış yine olmadığı için toprağın sürülmesi, toprağa uygulanan işlemler yapılmadı ve dolayısıyla topraktaki nem miktarı yeterli düzeye ulaşmadığı için ekilen tohumlarda çimlenme olmadı. Hepsi olmasa da ürünlerde böyle bir durum gerçekleşti ve rekoltede de bir düşüş olacak. Bu yılki ekilen ürünlerde verim düşüklüğünün sebebi budur. Yani sonbahar dönemindeki yağış yetersizliğidir” dedi.

BİR SORUN YARATMAZ

Rekoltenin tahmini düşüş oranını da dile getiren Başkan Gündüz, şunları dile getirdi:

“Son zamanlarda Malatya’da yağışların fazla olması ya da havaların serin gitmesi bitkinin üretimi, verimi, kalitesi üzerinde bir sorun yaratmaz. Bu, sadece verim süresini biraz uzatır. Mesela Malatya’da 15 Haziran’da buğdayları hasat etmeye başlayacakken belki bunda 1-2 hafta gecikme olacak. Ancak yağışların verim üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Türkiye ortalaması yıllık 20 milyon ton buğday üretiliyor diyelim. Ama bu rekolte bazen 22 milyon tona çıkar, bazen 23 milyon ton olur, bazen de 18 milyon ton olur. Buğday rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 10 civarında bir azalış olacağı tahminimiz var. Mesela 22 milyon ton buğday üretilmişse bu yıl 2 milyon ton bir azalış olacağı yönünde bir öngörümüz var. Yüzde 10’luk düşüş oranı az olarak görülmesin, bu yaklaşık Türkiye için 2 milyon ton demek.”

ÜRETİCİLER İÇİN BİR SORUN OLARAK GÖRÜNÜYOR

Başkan Gündüz, “Malatya’da üreticilerimizin tahıl bitkileriyle ilgili bir rekolte düşüşü olacak. Üreticilerimiz bekledikleri verimi alamayabilecekler. Bu da üreticilerimizin elde edecekleri gelir manasında bir sorun olarak görünüyor ama eğer çiftçilerimizin stoklarında ürünleri varsa bu zarar stoklarla telafi edilebilir. Bizim geçen yılki üretim miktarımızın, bunu ben sadece Malatya için söylemiyorum, Türkiye için söylüyorum, dışarıdan ithalatta yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer buğday rekoltemiz bir miktar düşerse biraz daha buğdayı ithal edecekmişiz gibi görülüyor. Malatya’da gözlemlerimiz özellikle buğday olmak üzere tahıl ürünlerinde bir rekolte düşüklüğü bekleniyor” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL