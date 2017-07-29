Uygulamaya alındığı günden itibaren üreticiler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası çerçevesinde, kuru alanda üretimi yapılan buğday; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alınabiliyor. Devletin poliçe priminin yüzde 60’ını karşıladığı sigorta kapsamında, üreticiler yılbaşından itibaren 8 milyon TL prim ödedi.

250 İLÇEDE TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Açıklamada, kuru alanda üretimi yapılan buğdayda, 66 ilin 409 ilçesine bağlı 2 bin 178 köyde gözlem ve verim tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ve yaklaşık 250 ilçede tespit çalışmalarının tamamlanmış durumda olduğu, diğer ilçeler için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. TARSİM’den yapılan açıklamaya göre Malatya’nın bazı ilçelerinde de tespit çalışmalarının devam ettiği, biten çalışmaların ardından ise ödemelerin yapılacağı belirtildi.

VERİM SİGORTASI’NIN FAYDALARI

TARSİM’den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olunmasının ya da kayıtların güncellenmesinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kuru alanda ekilen buğday ürünü için kolaylıkla İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası başvuruları yapılabilmektedir. Kuraklık Sigortasında diğer tarım sigortası branşlarında olduğu gibi üreticilerimizin hasar ihbarında bulunması gerekmiyor. İlgili yıl için ilçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin, poliçede yazılı olan eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanmaktadır.”

HABER MERKEZİ