Bulgur sezonuna sayılı günler kala, buğday fiyatlarının kaç lira olacağı merak konusu oldu. Buğday fiyatlarıyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan ve bu yılki buğday rekoltesiyle alakalı bilgiler de veren Malatya Zahireciler Odası Başkanı Hasan Karabulut, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da 2017 yılının buğday hasadının başladığını dile getiren Başkan Karabulut, buğday rekoltesinin bu yıl iyi olmadığını söyledi.

HUBUBAT EKİMİ AZ YAPILIYOR

Yazıhan ve Arguvan ilçelerinde bu yıl buğday hasadının iyi olmadığını belirten Başkan Karabulut, “Geçen yıla göre bu yıl rekoltenin daha iyi olmasına rağmen yine de yeterli değildi. Suyun olduğu yerlerde bölgelerde genellikle kayısı dikildiği için hububat ekimi az yapılmaktadır. Arpa ve buğday susuz arazide ekilmektedir. Bunun için yağmur yağdığı zaman hasat iyi olur. Şayet yağış az olursa rekolte düşük olmaktadır. Malatya da bölgesel olarak rekolte düşüktü. Yazıhan genel olarak, Arguvan’ın bir kısmında hasat iyi değildi. Bazı köylerimizde yer yer biçer tarlaya girmedi. Türkiye Mahsuller Ofisi taban fiyatını açıkladı. Buna göre buğdayın taban fiyatı 94 kuruştan alınıyor. Buğday kalitesine göre 95 kuruş ile bir lira 20 kuruş civarında alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

BUĞDAYIN TAŞI, TOPRAĞI AYRILIR

Bulgurluk buğdayların bazı işlemlerden geçirildiğini ifade eden Başkan Karabulut, “Birkaç güne kadar bulgur tohumluk buğday sezonu başlayacaktır. Tohumluk buğday olsun, bulgurluk buğday olsun en kaliteli buğdaydan yapılmaktadır. Bunun için tohum ve bulgur olacak bu mahsuller bazı işlemlerden geçirilmektedir. Bu ürünler elemeden geçirilir. Taşı, toprağı ayrılır. Küçük olan doneler ayrılır. En kalitelisi kalır. Ondan sonra satışa sunulur. Bunun için maliyeti epey yükselir. Bu yıl bulgurluk buğday ve tohumluk buğdayın tüketiciye maliyeti 1,4-1,5 lira civarında olacak diye düşünüyoruz. Ekmeklik buğdayın fiyatı 1,2-1,3 lira civarında olur. Yemlik arpa 1,1 lira civarında olur. Fakat önümüzdeki kış içerisinde fiyatlar mevsime bağlı olarak biraz yükselecektir. Türkiye genelinde baktığımızda bölgesel olarak rekoltenin yüksek olduğu yerler de vardı, düşük olan yerlerde vardı. Nakliye farkından dolayı bazı yerlerde pahalı olsa da ülkemizde herhangi bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL