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Buğday rekoltesi belli oluyor

Hububatta oluşan pas hastalığının insan sağlığına etkisi olmayacağını ve pas hastalığının sadece kaliteyi etkileyebileceğini dile getiren ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, buğday rekoltesi hakkında da bilgiler verdi. Çiçek, “Henüz hasat edilmeyen yerler olduğu için net bir rekolte tahmininde bulunmak doğru olmaz. 10 güne kadar bir rakam telaffuz edilebilir” dedi. 

Buğday rekoltesi belli oluyor

Hububatta oluşan pas hastalığının insan sağlığına etkisi olmayacağını ve pas hastalığının sadece kaliteyi etkileyebileceğini dile getiren ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, buğday rekoltesi hakkında da bilgiler verdi. Çiçek, “Henüz hasat edilmeyen yerler olduğu için net bir rekolte tahmininde bulunmak doğru olmaz. 10 güne kadar bir rakam telaffuz edilebilir” dedi. 

01 Temmuz 2018 Pazar 11:21
Buğday rekoltesi belli oluyor

Yağışlı havanın ardından tarım ürünlerinde salgın hastalık riski de gündeme geldi. Başta hububat olmak üzere bazı bitkilerde meydana gelen hastalıklar ve bu yılki buğday rekoltesiyle ilgili konuşan Malatya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek önemli açıklamalarda bulundu.

Bazı hastalıklar girdikten sonra, tedavisinin sonradan zor olduğunu belirten Başkan Çiçek, özellikle meyve ağaçlarındaki, kayısıda görülen çil, hububatta görülen pas hastalıklarının başlamasından sonra ilaçla sonuç almanın çok zor olduğunu söyledi.

MÜCADELEYE YAĞMUR FIRSAT VERMEDİ

“Bu hastalıklar özellikle iklimle alakalıdır. Tedbir alınması gerekiyordu” diyen Başkan Çiçek, şunları kaydetti:

“Ama bu yıl özellikle kayısıdaki ilaçlamalar, hububatta pas hastalıkları ve yağmur da çok fırsat vermedi mücadeleye. Dolayısıyla bizim her zaman söylediğimiz olay şu, tarımdaki zirai üretimde iklim faktörleri birinci derecede önemli faktörlerdir. Siz tedbir alırsınız, siz mücadele alırsınız. Ama sonuçta iklim bütün çalışmaları boşa çıkarabilir. Bu yıl benzer bir durum ortaya çıktı. Tabi ki biz zaman zaman da o açıklamaları yaptık. Çil için tekrar mücadele yapılaması, ilaçlama yapılması, daha önce yapıldıysa tekrarlanması, özellikle yağmur, dolu bizim yöremizde çok yaygın değildi. Dolayısıyla pas hastalığı kısmen görülüyordu. Bu yıl bunların oranları biraz daha arttı. Bu tarih ile beraber de zirai mücadelenin çözüm olacağı kanaatinde değiliz. Daha önceden yapılması gereken tedbirler vardı. Biz hep söylüyoruz. Tarımda 2 kere 2, 4 etmiyor. İklim faktörleri birinci derecede etken ve ona da insan eliyle müdahale edilmesi mümkün değil. Hastalıklarla önceden tedbir amaçlı müdahalenin çok çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.  Hububatta pas hastalığının insan sağlığına etkisi yok. Sadece ürün kalite kayıtlarına sebebiyet olabilir.”

REKOLTE TAHMİNİNDE BULUNMAK DOĞRU OLMAZ

Buğday rekoltesinden de bahseden Başkan Çiçek, “Hububat buğday yetiştirilen bölgelerde Nisan ayında olması gerekenden daha a yağış alınmasından dolayı bazı bölgeler hasat edilemedi. Ama bin rakımın üzerinde olan bölgelerde verimi çok da olumsuz etkilemedi. 1400-1500 rakımlı alanlarda Mayıs ayının başında hasar gören yerler telafi edildi gibi.  Henüz hasat edilmeyen yerler olduğu için net bir rekolte tahmininde bulunmak doğru olmaz. 10 güne kadar bir rakam telaffuz edilebilir.  Malatya’da geçmişten bu yana ihtiyacını karşılayacak bir buğday alanı yok” dedi.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 01.07.2018 12:14
Anahtar Kelimeler:
Fevzi ÇiçekRekolteKayısıHububat
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