Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Malatya’da gölet yapımı ile ilgili olarak Hekimhan ilçesinde bulunan Budaklı Göleti ihale edildi. 2016 yılında 3 gölet ve sulamasına ve proje ihalesi yapılan 4 gölet ve sulamasına ek olarak 3 yeni göletin planlama ve mühendislik hizmetleri ihalelerinin yapılarak sözleşmelerinin Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandığını belirtti. Hekimhan ilçesinde yapılacak olan Budaklı Göleti’nin talvegden yüksekliği 41.30 metre, kret uzunluğu 322.88 metre olup, göletin kil çekirdekli homojen dolgu tipinde olacağı öğrenilirken gölletin sulama amacı ile inşa edileceği bildirildi.

400 GÜN İÇİNDE

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, sulama amaçlı yapılması planlanan Budaklı Göleti, Malatya Hekimhan ilçe merkezinin kuzeyinde yer alan Budaklı Mahallesi’nin güneyinde Aşağı Budaklı mevkiinde Bağlar Deresi üzerinde yer alıyor. Bölge müdürlüğü tarafından ihale edilen Budaklı Göleti’nin yüklenici firma tarafından 400 gün içerisinde inşa edeceği kaydedildi.

TAHİR ÖZÇELİK