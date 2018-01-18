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"BU ZULME SON VERİLSİN!"

28 Şubat’ın yargı kararlarının iptal edilmesini bu hafta da talep eden MAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, “Bu zulme son verilsin!’ demekten, ‘Yeter artık!’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır” dedi.

"BU ZULME SON VERİLSİN!"

28 Şubat’ın yargı kararlarının iptal edilmesini bu hafta da talep eden MAZLUMDER Malatya Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, “Bu zulme son verilsin!’ demekten, ‘Yeter artık!’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır” dedi.

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 11:12
"BU ZULME SON VERİLSİN!"

MAZLUMDER Malatya Şubesi, 28 Şubat’ın yargı kararlarının iptal edilmesi için Malatya Adliyesi önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasından birisini dün yine gerçekleştirdi. MAZLUMDER Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı basın açıklamasını üyelerden Mehmet Ay yaptı.Geçen hafta Ağrı'dan İstanbul'a bütün şubelerinde eşzamanlı başlattıkları basın açıklaması dizisini ikinci haftasında aynı talepleri dillendirmek için toplandıklarını belirten Ay, haykırmaktan başka bir yollarının kalmadığını ifade etti.

BAŞKA YOLUMUZ KALMADI

28 Şubat davasındakilerin müebbetle yargılandıklarını belirten Ay, “Hemen her çevreden “28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!” talebinin en yüksek sesle dillendirildiği bu günlerde, 28 Şubatçıların oluşturduğu siyasi ortamda brifing aldıktan sonra binlerce insana ağır cezalar yağdıran DGM'lerin kararlarıyla hapsedilen 28 Şubat mahpusları için yıllar, hükümetler, siyasi iktidarlar, güç odakları, yargı mensupları değişse de bir şey değişmediğini gördük. 28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı; insanların kendilerine ceza veren hakimlerle aynı cezaevlerinde tutulduğu; örgütçülerin başka kişileri örgütçü diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bu günlerde ‘Bu zulme son verilsin!’ demekten, ‘Yeter artık!’ diye haykırmaktan başka bir yolumuz kalmamıştır” şeklinde konuştu.

TALEPLER YİNELENDİ

Ay, MAZLUMDER olarak taleplerini de sıralayarak, “28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesini, 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını, talep ediyoruz” dedi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MAZLUMDERMalatyaBusabah28 şubatMalatya Adliyesi
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