Başkan İnce, 25 Ekim Çarşamba günü açıklanan yeni Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin servis ve şoför odalarının görüşü alınmadan çıkartıldığını ileri sürerek, “Bu yönetmelik çıkarılırken maalesef 686 tane şoför esnafı odalarımız ve 80'e yakın odamızın hiçbir şekilde görüş ve fikirleri alınmamıştır. Ayrıca Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanımız Fevzi Apaydın’ın da hiçbir şekilde görüşüne başvuru yapılmamıştır ve çok sıkıntılı bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin şu anda uygulanması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

İnce, yönetmelikte çıkartılan birçok maddeyi olumlu karşıladıklarını ve öğrencilerin güvenli ve konforlu taşımacılığına kendilerinin de katkı sunmak istediklerini ancak 10’unun üzerinde maddeye itirazlarının olduğunu söyledi.



“Siz bu yükü esnafımızın sırtına niye yüklüyorsunuz”

İnce, “Engelli erişimi olan servis aracının istenmesi. Bunun bir servis aracına maliyeti 15 bin TL, şu an bizim bunu karşılama imkanımız sıfır. Engelli kardeşlerimizin olduğu okullarda tabii ki engelli araçlarımız olsun ama bizim tüm okullara engelli aracı yapmamız mümkün değildir. Ayrıca her koltukta oturmaya duyarlı koltuk sensörünün zorunlu olması. Şimdi ben buradan sormak istiyorum, Uçaklarda sensör var mı? Doktorun hastayı muayene ettiği koltukta sensör var mı? Berber koltuğunda sensör var mı? Bunun da maliyeti bir servis aracına yaklaşık 7-8 bin TL ve şu an Türkiye'de sensörü yapacak hiçbir firma yok. Bu tamamen dışarıdan ithal edilecek. Yine diğer bir madde, servis araçlarında iç mekanı gösteren beyaz cam dışında hiçbir camın kullanılmayacak olması. Ben buradan sormak istiyorum: Fabrika çıkışlı renkli camları ne yapacağız? Araçlarımızı çöpe mi atalım? O camları değiştirmenin maliyeti 8 bin TL. Siz bu yükü esnafımızın sırtına niye yüklüyorsunuz? Diğer türlü biz de renkli camlara karşıyız ama fabrika çıkışlı renkli camlara karışılması çok büyük sıkıntı. Bu yönetmelikle ilgili maddeleri çıkaran bürokratları ben Allah'a havale ediyorum” şeklinde konuştu.



“Yönetmelik gözden geçirilsin”

Başkan İnce yönetmeliğin uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını aktararak, “Yönetmelikteki diğer bir zorunlu madde, TCK’nın 102, 103, 104, 105 gibi maddelerinden suçu tespit edilen kişilerin şoförlük yapmaması ile ilgili madde. Biz bu maddeyi destekliyoruz ancak maddede ‘Kovuşturmaya dahi yer olmayacak’ diyor. Yani hakkında bir dilekçe dahi varsa meslekten men ediliyorsun. Suçu tespit olmamış bir insanın ekmeğini elinden almak suçtur ve esnaf yargılanmamıştır. Bu madde bence yasalara aykırıdır. Bununla beraber 22 yaşını doldurmuş en az lise mezunu rehber personel servis araçlarında bulundurmasına dair bir madde var. Bizim lise mezunu şartına itirazımız var. İlkokul mezunu insanlar ekmeksiz mi kalsın? Ben yetkililere sesleniyorum bu yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bu yönetmelik kesinlikle aykırıdır, şu anda uygulanabilirliği mümkün değildir. Eğer bunlar yapılacaksa da servisçi esnafına hibe verilmelidir” diye konuştu.

İHA