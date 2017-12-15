15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki yoğunluk giderek artıyor. Yoğunluğun Malatya’daki tüm özel hastanelerin fark ücreti almasından ve vatandaşların basit hastalıklarında bile aile hekimlerine gitmemesinden kaynaklandığını dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Sağlık Bakanlığının özel hastanelerin fark ücreti almaması için bir girişimde bulunması gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 11:49
Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki acil yoğunluğu giderek artıyor. Özel hastanelerden fark ücretinin alınması ve vatandaşların aile hekimlerine gitmemelerinden kaynaklanan bu yoğunluğun ileri zamanlarda daha da devam edeceği tahmin edilirken, bu soruna ne zaman çözüm bulunacağı ise merak konusu oldu. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisindeki yoğunluğun artmasında vatandaşların aile hekimlerini tercih etmemeleri ve özel hastanelerin hastalardan fark ücreti alması olduğunu ifade eden Başkan Bingöl, özel hastanelerin yasal olarak acillerden fark ücreti alınmaması gerektiğini söyledi.

ÖZEL HASTANELER FARK ÜCRETİ ALIYORLAR
  Başkan Bingöl, “Ancak Malatya’da bulunan özel hastanelerin tamamı acil, röntgen, laboratuar ve ultrason tetkiklerinden fark ücreti alıyorlar. Asgari ücretli olsun, memur olsun vatandaşlar bundan sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle de hastalar özel hastanelere gitmeden Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni tercih ediyorlar. Yoğunluk da bu sebepten dolayı oluyor” dedi.

BAKANLIK BUNU ÇÖZECEK
  Vatandaşların basit hastalıklarda aile hekimlerine gitmesi gerektiğini belirten Başkan Bingöl, “Vatandaşlar özel hastanelerdeki acil servislere gittikleri zaman ‘aldığınız ücreti faturalandırın” diyecekler ve faturalarıyla birlikte yasal olarak suç duyurusunda bulunacaklar. Ya da bakanlık bunu çözecek. Bir diğeri de vatandaşlar aile hekimlerine gidecekler. Basit enfeksiyonlu hastalar aile hekimlerini tercih etseler ve özel hastanelerdeki bu fark ücreti kaldırılırsa Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bu yoğunluk biraz daha düşer. Eğer bunlar yapılmazsa yoğunluk giderek artacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerde fark ücretinin alınmamasıyla ilgili bir girişimde bulunması, bürokrasinin bu işe elini atması lazım” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahSağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım

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